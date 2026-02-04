«Все меньше народная»: экономист объяснил рост цен на скумбрию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Локация вылова не поменялась, только вот стоимость лихорадит так, как будто это нефть.

Подорожание некогда «народной» скумбрии напрямую связано со сложностью логистики. Об этом в беседе с Life.ru рассказал экономист и социолог Дмитрий Алексеев.

По словам эксперта, рыбу ловят в тех же местах, что и раньше, только доставлять ее стало намного сложнее. Он отметил, что морские перевозки подорожали в связи с очередными перебоями с судами, которые проходят через Суэц и Баб-эль-Мандеб. При этом квоты на вылов в Северной Атлантике сократили из‑за миграции стай на север.

«В итоге скумбрия все меньше „народная“, все больше — жертва цепочек поставок и климатических качелей», — пояснил специалист.

Кроме того, Алексеев подчеркнул, что цены на скумбрию лихорадят так же, как и на нефть. Рыба может и подорожать на 30%, и подешеветь «после одной хорошей рыбалки в Норвегии». В России высокая цена объясняется зависимостью от импорта этой рыбы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, отношения России и Норвегии переживают самый глубокий кризис за 80 лет, со времен Второй мировой войны. Это существенно сказалось на торговле между странами, особенно, что касается рыболовного прмысла.

