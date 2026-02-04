Творили историю на поле: опубликован рейтинг лучших футболистов России XXI века

Фото, видео: Ковалев Петр/ТАСС; 5-tv.ru

Всего в списке — 44 фамилии.

Стали известны имена Лучших футболистов России XXI века. Рейтинг составило издание «Спорт-Экспресс» по версии журналистов и комментаторов, которые почти единогласно отдали свои голоса одному игроку. Кто возглавил список — расскажет корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Кажется, это было недавно. Триумф ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА. Победа сборной над англичанами. И феерия домашнего Чемпионата мира, сплотившая всю страну. Эти и множество других футбольных событий уместились в 25 лет.

За четверть столетия в мировом футболе произошло множество эпохальных преобразований. В прошлом правило золотого и серебряного гола, вместо трех замен в матче теперь делают пять, за нарушениями и офсайдами следит система ВАР. Совершенствовались и аэродинамические свойства мяча, но неизменной всегда оставалась его геометрическая форма.

Время подвести итоги и назвать тех, кто творил историю на поле. Издание «Спорт-Экспресс» публикует рейтинг лучших футболистов России XXI века.

«Участвовали в опросе 50 спортивных футбольных журналистов, комментаторы, от ветеранов Виктора Гусева до блогеров и ведущих Telegram-каналов, в общем, самые-самые», — рассказал шеф отдела футбола издания «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев.

В списке лучших — Карпин, Мостовой, Аленичев — это само собой.

«Взял бы Аленичева, наверное, потому что это тот футболист, который выиграл лигу чемпионов, у нас особо ее никто не выигрывал. И поиграл в „Спартаке“, на международном уровне. Много титулов и трофеев завоевал», — заявил российский футболист, полузащитник Денис Глушаков.

Еще в рейтинге братья Березуцкие, железный Игнашевич. Знаете Станислава Ильюченко из корейской лиги? А он здесь есть. И, конечно, русский бразилец Марио Фернандес.

«31 место Марио Фернандеса, здесь достаточно условно, может быть кто-то его из любви из коллег назвал или, наоборот, желая повеселиться. Мне кажется, опять же, у нас нет четкого критерия — кто может быть лучшим футболистом в первой четверти XXI века», — рассказал эксперт Илья Казаков.

В тройке лидеров — победители Кубка УЕФА и игроки сборной на ЕВРО-2008. Бронза рейтинга — у неудержимого вингера Юрия Жиркова. Серебро — у выступающего на протяжении всей карьеры за ЦСКА Игоря Акинфеева. Вратарь, подаривший России четвертьфинал Чемпионата мира.

Возглавляет рейтинг Андрей Аршавин. Лидер чемпионского «Зенита» в 2007-м. Триумфатор кубка УЕФА. В 2008-м вместе со сборной он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы.

«Когда я был молодой, газета „Спорт-Экспресс“ была главной, может быть и остается порталом спортивным, поэтому это ценно. С другой стороны, понятно, что мнения могут быть разные, я не думал, не просил, что будут проводиться какие-то опросы, но то, что я победил, — это приятно», — рассказал Аршавин.

Потом перешел в лондонский «Арсенал». В Англии в первых 12 матчах отдал восемь голевых передач и забил шесть голов. четыре из них «Ливерпулю» на стадионе «Энфилд».

«Очень тяжело конкурировать в команде, будучи легионером, Андрей доказал, что он может быть не просто игроком основного состава, а быть лидером, он был капитаном много раз», — рассказал российский футболист, полузащитник Алексей Смертин.

Всего в рейтинге «Лучших футболистов России XXI века» — 44 фамилии. Полный список уже на портале издания «Спорт-Экспресс».