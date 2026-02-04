Чемпионка Европы Крамаренко получила нейтральный статус

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кроме того, 13 российских атлетов успешно прошли тестирование на допинг и примут участие в Олимпиаде в Италии.

Российская гимнастка Лала Крамаренко получила нейтральный статус от Международной федерации. В 2024 году спортсменка завоевала пять золотых медалей на чемпионате России и стала чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье.

И вот теперь она сможет показать свои навыки на международных турнирах! Кроме того, 13 российских атлетов успешно прошли тестирование на допинг и примут участие в Олимпиаде в Италии. Открытие уже в эту пятницу! Все наши спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. А «русский» вошел в число восьми официальных языков этих соревнований.

Первый скандал на Олимпиаде в Италии, до которой еще 3 дня. Из сборной страны-хозяйки исключили биатлонистку Ребекку Пасслер. В ее организме обнаружили препарат, который может маскировать допинг.

Сегодня тестирование прошли российские участники. Наши атлеты - 13 человек - будут в нейтральном статусе. Им запретили проносить на олимпийские объекты любые флаги и предметы, связанные со своей страной. Однако, при этом русский вошел в число восьми официальных языков этой Олимпиады. На него синхронно будут переводить все события на Играх. Они пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

