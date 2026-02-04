Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Стихи Николая Добронравова и ноты известных песен пополнили фонды библиотеки.

Уникальный архив рукописей и партитур творческого союза Александры Пахмутовой и Николая Добронравова теперь можно увидеть в доме Пашкова в Москве. Его передала в фонд Российской государственной библиотеки сама композитор. И это не просто коллекция написанных от руки известных песен, а целая жизнь нашей страны, запечатленная в стихах и музыке. Легендарные композиции Александра Николаевна исполнила и в этот раз. Все увидел корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Одна ее лучезарная улыбка — уже песня. Сколько шлягеров вышло из-под изящных рук Александры Пахмутовой. Она по-прежнему удивляет всех своей невероятной теплотой и скромностью.

«У нас ведь страна — полная песен. Здесь чувствуют, хорошо чувствуют», — отметила она.

В доме Пашкова одной из главных творческих пар советской эпохи, Пахмутовой и Добронравову, открывают барельеф. Несколько лет назад народная артистка потеряла супруга, и теперь все ее чувства отражены в этой музыке.

«То, что давно стало историей де-факто, становится ей де-юре. Здесь ноты, написанные рукой Александры Пахмутовой, рядом — стихи Николая Добронравова, рукописи. Уникальные документы эпохи, а точнее сразу нескольких эпох — наш золотой фонд», — отметил корреспондент.

За стеклом десятки страниц. Здесь строки «Беловежской пущи», «Надежды» и «Нежности». Пахмутова и Добронравов — это уникальный тандем. За 67 лет совместного творчества они создали более 400 произведений, каждое из которых — шлягер.

Мелодию своей любви они несли через десятилетия, и всегда жили в ритме с одной шестой частью суши. От старта первого космонавта Юрия Гагарина, которого Пахмутова знала лично, хоккея, что в Советском Союзе был больше, чем просто спортом, — до БАМа и Братской ГРЭС, строительство которых Добронравов и Пахмутова наблюдали собственными глазами.

«Мы ездили, тогда, помните, был Братск. Это очень интересно. Новые люди, молодые люди, хорошие. Это запомнилось навсегда», — отметила Пахмутова.

Без песен Пахмутовой и Союз представить себе сложно, но при всем при этом она не гналась за конъюнктурой, была певцом не партии, а своего народа. Оттого и сейчас так искренне звучат ее сочинения, которые со сцены дома Пашкова повторяет уже третье поколение исполнителей.

Чем же Александра Пахмутова занимается сейчас, когда могла бы просто «почивать на лаврах»? По-прежнему работает: пишет сюиты, музыку для балета — классику, что, несомненно, тоже является частью нашей общей большой истории.