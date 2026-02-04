Не получится! Почему теперь нельзя брать квартиру в ипотеку и сдавать ее 

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Строчка мелким шрифтом, которую раньше пролистывали при подписании договора, превратилась в реальный инструмент давления.

Не исключено, что за мнением Конституционного суда обратятся ипотечники, те, кто теперь сдают квартиру или дом. Банки решили жестко контролировать этот процесс и без уведомления не разрешают пускать жильцов. Причем этот пункт прописан в договорах. А вот насколько это законно, разбирался 4корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Сдача ипотечной квартиры в аренду является популярным способом компенсировать платежи и неплохим источником дохода. Однако теперь сделать это становится намного сложнее.

«Покупая квартиру в ипотеку, чтобы сдавать, многие забывают, что банк фактически является совладельцем до погашения кредита. Поэтому, сдав квартиру тайно, арендодатель рискует ипотекой и деньгами, а арендатор может внезапно может остаться без жилья и никакой договор его не спасет», — отметил корреспондент.

Банки решили напомнить, кто здесь главный. Та самая строчка мелким шрифтом, которую раньше пролистывали при подписании договора, превратилась в реальный инструмент давления. Кредитные организации требуют согласовывать аренду квартиры, на которую одолжили деньги.

«Такой пункт есть, тут говорится, что нельзя сдавать в наем, сдавать близким родственникам, обременять, в общем использовать квартиру не по назначению», — подчеркнул специалист агентства недвижимости Сергей Ермаков.

Формально, закон не дает банкам прямого права запрещать аренду, но в рамках кредитного договора они могут прописать подобные условия. И заемщик, поставив подпись, обязан их соблюдать.

«В некоторых банках написано, что могут проводится проверки, физически выезды. Интересно, что там нет ни сроков, ни количества раз, из серии — раз в день могут приезжать. Но, на практике, лично я ни разу не слышал, чтобы кто-то приезжал и проверял, потому что это очень сложно», — рассказал Ермаков.

При этом рынок аренды остается преимущественно «серым». По оценкам экспертов, до 95% квартир сдаются неофициально. Жилье арендуют около 13% семей, это примерно 8 миллионов человек, и значительная часть таких квартир куплена в ипотеку. Юристы напоминают, что собственник вправе распоряжаться своим имуществом.

«Банк, по сути, не имеет права устанавливать такие ограничения, поскольку недвижимое имущество находится в собственности покупателя, в собственности заемщика этих кредитных средств», — отметила юрист Елена Руданова.

По сути, банк — это собственник денег, которые он выдал. Финансисты объясняют ужесточение правил ростом просрочек и стремлением сохранить стоимость залога.

«Наличие арендаторов, как правило, затрудняет обращение взыскания, выселение и реализацию квартиры, удлиняет судебные споры и, в результате, сильно снижает ее ликвидность как залога», — подчеркнула управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы банка Лаура Кузнецова.

Причин для контроля несколько. Пожар по вине арендаторов может осложнить страховые выплаты. Квартиру с жильцами труднее продать, а интенсивная эксплуатация ускоряет износ жилья.

«Когда ипотека как инвестиционный проект, когда это не единственное жилье, и оно сдается в аренду, то в этой ситуации возможно ухудшение платежного поведения, связанное с тем, что это не единственное жилье», — отметил кандидат экономических наук, эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.

Впрочем, сами банки заявляют о лояльности. Некоторые уверяют, что процедура согласования стала проще и больше не требует лишних документов.

«Нашим клиентам не потребуется предоставлять в банк договоры аренды и другие дополнительные бумаги. Согласие выдается за несколько минут в личном кабинете», — говорится в официальной ответе одного из банков.

Возможны штрафы, повышение процентной ставки и даже требование досрочно погасить кредит, и такие меры вызывают вопросы у собственников.

«Зачем им нужны дополнительные гарантии, если я плачу за страхование имущества на регулярной основе? По сути, я плачу за страхование имущества на регулярной основе и обеспечиваю сохранность этого имущества, находящегося в залоге банка», — считает основатель и почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Главный вывод для собственников состоит в том, что перед сдачей ипотечной квартиры нужно внимательно изучить кредитный договор, а арендаторам стоит проверить юридический статус жилья. Иначе попытка заработать на недвижимости для одних может обернуться серьезными финансовыми проблемами, а для других — внезапным переездом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.