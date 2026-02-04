Хорошее настроение и братство: какие праздники отмечают 4 февраля

В России 4 февраля отмечают день хорошего настроения и человеческого братства

В этот день православные христиане чтят память одного из учеников и сподвижников апостола Павла.

В России 4 февраля отмечают несколько неофициальных праздников. Кроме того, православные христиане в этот день почитают святого апостола Тимофея, а в народе отмечают Тимофеев день. Подробнее об этих праздниках рассказало издание URA.RU.

Всемирный день борьбы против рака

Ключевым символом Всемирного дня борьбы против рака служит разноцветная ленточка, которая призвана напоминать о значении бережного отношения к своему здоровью и необходимости своевременной диагностики.

Существует несколько видов таких ленточек: серая ассоциируется с борьбой с опухолями головного мозга, зеленая — с раком почек, золотая — с онкологическими заболеваниями у детей.

День человеческого братства

Международный день человеческого братства был установлен в память о подписанном в 2019 году документе «Человеческое братство во имя мира во всем мире и совместной жизни». Он подготовлен в ходе встречи Папы Римского Франциска и Верховного имама университета Аль-Азхар Ахмада ат-Тайеба.

День неандертальца

Эта дата выбрана не случайно: 4 февраля 1857 года научная общественность впервые представила ископаемый череп древнего человека, получившего наименование «неандерталец» по месту находки.

Вымерший вид рода Homo обитал на территории Европы и Средней Азии примерно от 150–130 до 40 тысяч лет назад. Они были невысокого рост до 163 сантиметров, при этом имели развитую мускулатуру и крупный череп удлиненной формы.

Неандертальцы умели изготавливать орудия труда и оружие. Питались в основном мясом, но также употребляли различные растительные продукты.

День хорошего настроения

Этот неофициальный праздник направлен на популяризацию позитивного взгляда на жизнь и помощь людям сместить фокус с негативных переживаний на положительные эмоции. В этот день стоит наполнить повседневные заботы светом и теплом, сформировать атмосферу счастья, доброжелательности и внутреннего комфорта.

День рождения резиновых калош

4 февраля традиционно считается датой появления резиновых калош. Точная история возникновения этого вида обуви до сих пор окончательно не установлена, существует несколько версий.

Согласно одной из историй возникновения этого вида обуви, их прообраз применялся еще во времена Юлия Цезаря. В другой гипотезе утверждается, что основой для современных калош послужила обувь из каучука, которую изготавливали латиноамериканские индейцы.

Третья версия приписывает создание калош англичанину Рэдли, который в 1803 году получил патент на обувные чехлы из ткани, пропитанные сырым соком каучукового дерева.

Спустя время американский изобретатель и предприниматель Чарльз Гудьир разработал метод вулканизации каучука, тем самым сделав материал устойчивым к погодным условиям. В Бостоне 4 февраля 1824 года он представил резиновые калоши, которые стали прообразом нынешней непромокаемой обуви.

Православные праздники 4 февраля

День памяти святого апостола Тимофея

Во время первого миссионерского путешествия апостола Павла в Листре произошло исцеление хромого. После этого многие местные жители приняли христианство, включая Тимофея.

Во время второго путешествия в Листре апостол Павел пригласил Тимофея присоединиться к своему служению. Тимофей стал его постоянным спутником, и вместе с учителем разделял все тяготы странствий. Он также вел проповеднические речи в греческих городах.

Когда апостола Павла заключили в Риме первый раз, Тимофей был назначен епископом Эфесской христианской общины, где последующие 15 лет ему приходилось в непростых условиях управлять церковной жизнью и укреплять внутренний порядок.

Во время шумных торжеств в честь Диониса святой Тимофей открыто осудил жителей Эфеса за происходящее и призвал горожан обратиться ко Христу. Разъяренная толпа набросилась на него, от полученных повреждений Тимофей вскоре скончался.

Народный праздник 4 февраля — Тимофеев день

В этот день православные верующие чтят память святого апостола Тимофея Эфесского, который был учеником и сподвижником апостола Павла.

В Тимофеев день было принято наводить порядок в амбарах, проводить учет зимних запасов и щедро кормить скот. Кроме того, выпечка хлеба также являлась частью традиции. Его раздавали соседям и нуждающимся в знак милосердия и с надеждой на привлечение достатка.

Что нельзя делать в Тимофеев день 4 февраля

На Руси в этот день запрещалось рассказывать о своих снах, отправляться в длительные путешествия, бездельничать и уклоняться от работы, веселиться до утра, а также вмешиваться в чужие семейные отношения.

Приметы о погоде на Тимофеев день

Сильные морозы в начале февраля говорят о скорой оттепели. Ледяные узоры на окнах сулят богатый хлебный урожай летом. Снегопад принесет большой урожай ягод и грибов в летний период, а появление солнца в полдень предвещает раннюю весну.

В этот день родились Александра Урсуляк, Анна Невская, Элис Купер, Сергей Гриньков, Никита Токарев и другие знаменитости.

Именины отмечают Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Иосиф, Леон, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Эммануил, Яков, Ян.

