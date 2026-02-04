Китайские вейпы под подозрением: в США опасаются слежки через устройства
Сенаторы США: китайские вейпы могут собирать данные пользователя в его смартфоне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Современные «умные» электронные сигареты могут синхронизироваться с телефоном, что теоретически позволяет им передавать личную информацию.
Опасения по поводу китайских электронных сигарет усиливаются в США. По мнению ряда законодателей, они могут представлять угрозу национальной безопасности. Группа сенаторов от Республиканской партии, по сообщению Fox News, обратила внимание на риски, связанные с использованием вейпов, произведенных в КНР.
Парламентарии пояснили, что такие устройства потенциально способны стать инструментом утечки информации, распространения вредоносного программного обеспечения и несанкционированного доступа к персональным данным пользователей. По их оценке, настороженность вызывает и тесное взаимодействие китайских промышленных компаний с государственными структурами, в том числе с разведывательными службами.
Отдельно сенаторы отметили, что современные «умные» вейпы могут синхронизироваться со смартфонами, что теоретически позволяет им собирать и передавать пользовательскую информацию.
Известно, что в 2025 году Министерство юстиции США сообщало о масштабной конфискации вейп-продукции китайского происхождения на сумму около 90 миллионов долларов.
Ранее, писал 5-tv.ru, агент ЦРУ рассказал, как гаджеты следят за своими владельцами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.