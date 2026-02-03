Фонарики и хор зала: Кипелов продолжил концерт в Белгороде после отключения света

Кипелов продолжил концерт в Белгороде после отключения света

Легендарного музыканта поддержала аудитория.

Рок-музыкант Валерий Кипелов не стал прерывать выступление в белгородском концертном зале «Энергомаш», несмотря на внезапное отключение электричества.

На видео слышно, как весь зал поддержал артиста, встав с кресел и начав хором подпевать легендарному музыканту. Многие включили фонарики на телефонах в сопровождении акустических инструментов.

По данным «Россетей», проводится восстановление электроснабжения жителей Белгородской области, которые были обесточены в результате ракетного удара ВСУ по объектам инфраструктуры 3 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, украинские боевики нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, о чем сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Были зафиксированы серьезные повреждения на инфраструктурном объекте.

Также глава региона сообщил о гибели 21 мирного жителя в приграничье Белгородской области за первый месяц 2026 года из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

