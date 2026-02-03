ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу

Фото: © РИА Новости/ Антон Вергун

Серьезные повреждения зафиксировали на инфраструктурном объекте.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. Однако серьезные повреждения зафиксировали на инфраструктурном объекте, как уточнил Гладков.

К тому же он отметил, что все оперативные службы продолжают работу на местах атаки последователей киевского режима. Информация о последствиях произошедшего уточняется.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в приграничье Белгородской области из-за атак ВСУ с начала года погиб 21 человек. Эти данные зафиксировали за первый месяц 2026 года. Как уточнялось, данное количество жертв действий украинских боевиков за обозначенный период превысило показатели прошлого года в десять раз.

Боевики ВСУ обстреливают приграничные российские территории с начала проведения специальной военной операции на Украине, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

