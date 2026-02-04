Вредная привычка: почему нельзя ложиться спать с мокрой головой

Фото: 5-tv.ru

Постоянное нахождение волос во влажном состоянии может привести к изменениям кожи головы.

Регулярное засыпание с влажными волосами способно нарушать состояние кожи головы и повышать риск проблем с волосами и кожей. Об этом сообщила врач-трихолог Анжелика Аванесянц во время беседы с Газета.ру.

По ее словам, кожа головы имеет собственный микробиом и кислотный баланс с pH около 4,5–5,5. Если волосы остаются мокрыми длительное время, роговой слой кожи размягчается — это снижает ее защитные функции и делает кожу более уязвимой к бактериям и другим вредным веществам. При этом кислотность кожи смещается в щелочную сторону, что способствует росту условно-патогенных микроорганизмов. Долгое испарение влаги с поверхности головы также может вызывать легкое переохлаждение и спазмы мелких сосудов, что ухудшает питание волосяных фолликулов и может негативно влиять на рост и качество волос.

Особое внимание специалист уделила грибковой микрофлоре. Дрожжеподобные грибы рода Malassezia обычно присутствуют на коже головы в небольшом количестве, но при постоянной влажности их активность увеличивается.

«Клинические последствия этого процесса могут включать развитие или обострение себорейного дерматита, появление шелушения и зуда, воспалительную реакцию кожи головы и нарушение качества кожного сала», — отметила специалист.

Постоянное нахождение волос во влажном состоянии создает условия для дисбаланса микробиома и превращения условно-патогенных микроорганизмов в настоящих «вредителей».

Кроме того, мокрые волосы легче повреждаются. Трение о наволочку повышает ломкость и сечение волос, а также усиливает раздражение кожи, что иногда приводит к зуду и воспалению волосяных фолликулов — фолликулиту.

Аванесянц посоветовала перед сном тщательно сушить волосы и кожу головы феном на теплом режиме, держая его на расстоянии 20–30 см. Мыть волосы лучше так, чтобы до сна оставалось не менее двух–трех часов. Также полезно использовать наволочки из шелка или сатина — они меньше трут волосы и не впитывают влагу, как хлопок.

«Ключевым фактором риска является не однократный случай, а систематическая практика. Эпизодическое засыпание с влажными волосами вряд ли вызовет патологию, однако регулярный сон с мокрой головой может стать прямым путем к нарушению гомеостаза кожи головы и развитию дерматологических проблем», — добавила врач-трихолог.

