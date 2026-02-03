Путин назвал повышение производительности труда приоритетом для России

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

В условиях ограниченных кадровых ресурсов стране необходимо активнее внедрять автоматизированные решения.

Рост эффективности труда становится одной из центральных задач для России на фоне нехватки работников в отдельных сферах экономики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного экономическим вопросам.

«Повышение производительности труда — это приоритетная задача в условиях дефицита кадров в отдельных секторах и отраслях», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в условиях ограниченных кадровых ресурсов стране необходимо активнее внедрять автоматизированные решения, использовать промышленные роботизированные системы, а также расширять применение технологий искусственного интеллекта. По его словам, именно такие инструменты способны компенсировать дефицит персонала и обеспечить дальнейшее развитие отраслей.

«Здесь нужно более активно внедрять автоматические системы и промышленные роботоцифровые платформы и решения в области искусственного интеллекта», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что повышение эффективности экономики должно опираться на создание современных рабочих мест с достойным уровнем оплаты, а также на широкое использование автоматизации и цифровых технологий в производстве.

Кроме того, Путин призвал обеспечить последовательную реализацию мер, заложенных в плане структурных преобразований экономики до 2030 года. Он выразил ожидание, что первые ощутимые результаты выполнения этих решений будут заметны уже в ближайшее время, в том числе в текущем году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что инфляция в России к концу 2026 года должна снизиться до 5%.

