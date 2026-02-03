В Москве нашли подозреваемых в убийстве беременной женщины в Германии

Фото, видео: 5-tv.ru

Изуродованное тело Айгуль Сайлыбаевой было найдено на озере в 2024 году.

В Москве обнаружили Наталью Донцову и ее сына Александра, которые проходят подозреваемыми по делу о жестоком убийстве гражданки Казахстана Айгуль Сайлыбаевой на территории Германии. Об этом сообщает 5-tv.ru.

По имеющимся данным, предполагаемые преступники не просто находятся в Москве, но официально трудоустроены и ведут обычный образ жизни. В начале февраля текущего года сотрудники Следственного комитета провели беседу с подозреваемыми в одном из отделов ведомства.

В ходе беседы Александр категорически отверг свою причастность к убийству. Он заявил, что стал жертвой клеветы со стороны средств массовой информации, и отказался давать подробные пояснения. Его мать, Наталья Донцова, также не стала сотрудничать со следствием.

Стоит отметить, что правоохранительные органы Германии ранее инициировали в отношении женщины уголовное преследование. Однако ей удалось вовремя пересечь границу и уехать в Россию. Позже за ней последовал и сын.

В данный момент семья проживает вместе с пожилой матерью Натальи. Примечательно, что у всех фигурантов истории есть гражданство Германии.

Громкое убийство беременной Айгуль Сайлыбаевой произошло в 2024 году и вызвало мощную волну негодования как в Европе, так и в странах СНГ. Ее изуродованное тело нашли в озере летом 2024 года.

Семья убитой девушки продолжает бороться за справедливость и настаивает на привлечении Донцовых к ответственности. Ранее следственные органы уже проявляли интерес к деталям этого дела после публикаций в прессе о возможном местонахождении подозреваемых в столичном регионе.

