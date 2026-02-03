В Ленобласти мать скинула двоих детей с балкона и покончила с собой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Малышей удалось спасти.

В поселке Новогорелово Ленинградской области 23-летняя женщина выбросила двоих малолетних детей с балкона 16-го этажа, после чего покончила с собой. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«23-летняя гражданка иностранного государства, находясь на общем балконе 16 этажа в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области, реализуя умысел на убийство двоих своих детей, выбросила их по очереди с общего балкона, после чего свела счеты с жизнью», — говорится в сообщении.

Детей 2024 и 2025 годов рождения удалось спасти. Им своевременно оказали медицинскую помощь.

О произошелшем в беседе с 5-tv.ru рассказала местная жительница Ольга.

«Я с работы пришла в восемь часов. Видела, как она лежит и все. Она лежала на земле. Вокруг люди. Много людей было. Полицейская машина стояла. Ну, наверное, следователи приехали, потому что там коляска на 16 этаже стояла. Они вокруг нее ходили», — поделилась она.

По ее словам, саму девушку она не знает. К возвращению домой очевидицы, та уже лежала накрытая простыней.

Следственным комитетом России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ — покушение на убийство двух малолетних. Правоохранители устанавливают обстоятельства, а также причины и условия, которые могли привести к произошедшему.

