Послушать выступление Рютте собралась едва ли половина депутатов Рады

Сегодня в Киеве гостил один из самых преданных друзей Украины — генсек НАТО Марк Рютте, но и он вместо обещаний поставить новое оружие внезапно заговорил о мире. Даже привычная сирена воздушной тревоги не подействовала.

Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий расскажет.

Традиционное, но уже какое-то вымученное представление для высокого гостя. Марк Рютте и Зеленский посещают военный мемориал в центре Киева под аккомпанемент воздушной сирены. Пробежки до бомбоубежища на этот раз в программе не было, вместо нее — посещение Рады.

«Ваш визит до Украины — це потужный политичный сигнал!», — заявили в Раде.

Вышло действительно «потужно». На первых рядах вывесили скромный реквизит — флажки НАТО — видимо, чтобы генсек Альянса не заметил: послушать его выступление собралась едва ли половина депутатов. Да и те, кажется, были больше заинтересованы в обмене поцелуями. Хотя стоило обратить внимание на слова Рютте — хотя бы эти:

«Как только будет достигнуто мирное соглашение, сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море от тех членов НАТО, которые на это согласились. Другие члены НАТО будут помогать иными способами», — заявил с трибуны генсек НАТО.

Рютте в очередной раз подтверждает: фантазии европейских членов НАТО о размещении войск на территории Украины никуда не делись. Россия уже не раз заявляла, что не потерпит там военных сил Запада ни во время, ни после завершения конфликта. Но коллективный Брюссель продолжает выдавать желаемое за действительное.

Financial Times сообщает о якобы согласованном Киевом и Западом «многоуровневом плане» ответа на потенциальные нарушения Россией мирного соглашения.

«По словам официальных лиц, если нарушение перерастет в масштабную атаку, то через 72 часа после первоначального нарушения последует скоординированный военный ответ сил, поддерживаемых Западом, с привлечением вооруженных сил США», — говорится в статье.

Цель этого медийного «прогрева» понятна — сделать вид, будто вопрос «гарантий безопасности» для Киева уже решен перед вторым раундом трехсторонних переговоров. Заодно попытаться вовлечь США в потенциальную военную авантюру Европы. Вашингтон, правда, официально никакой план не одобрял, сам Трамп и вовсе раз за разом повторяет: в отношениях с европейцами Штаты ограничиваются чистой коммерцией.

«Страны Европы платят нам за оружие. Таким образом, мы получаем оплату от НАТО. Мы отправляем туда ракеты, и они платят нам сполна», — говорил президент США.

Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что скоро можно ожидать хороших новостей по украинскому урегулированию. А это явно не то, на что рассчитывают в Киеве.

Зеленский сегодня пообещал «скорректировать» работу переговорной команды Украины после ночных ударов России. На Банковой делают вид, будто пауза в ударах по энергетике должна была продлиться до второго раунда переговоров в Абу-Даби, а не до 1-го февраля, как объявляла Москва. Налицо очередная «потужная» попытка сорвать дипломатические усилия России и США.

