Рассмотрение иска к Киркорову о взыскании задолженности было отложено

Истец требует с артиста 12 миллионов.

Таганский районный суд Москвы отложил рассмотрение иска АО «Социум Трейд» к народному артисту России Филиппу Киркорову о взыскании задолженности по договору займа. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Заседание перенесено на 18 марта 2026 года для достижения сторонами мирового соглашения.

Ранее, 24 сентября 2025 года, АО «Социум Трейд» обратилось в суд с требованием взыскать с артиста задолженность по кредитному договору, заключенному в 2020 году с Московским кредитным банком на индивидуальных условиях. Позднее банк уступил право требования долга компании — с согласия Киркорова, поскольку обязательства по кредиту были исполнены не полностью.

Размер исковых требований составляет около 12 миллионов рублей. В эту сумму входят основной долг и начисленные пени. Иск был зарегистрирован в конце сентября 2025 года, а предварительное судебное заседание состоялось 18 ноября.

Представитель Филиппа Киркорова Роман Кузьмин заявил, что певец ранее договорился с прежним руководством банка о погашении задолженности вне денежной формы. Способом уплаты долга было выбрано выступление певца на новогоднем корпоративе в 2022 году. По его словам, концерт состоялся, и обязательства со стороны артиста были исполнены.

Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме — в целях защиты персональных данных сторон.

