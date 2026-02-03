Траурный марш в Прокопьевске: прошло прощание с погибшими в сауне подростками

В Прокопьевске прошло прощание с погибшими в сауне подростками

Выбраться из охваченного пламенем и дымом строения удалось лишь одной девушке.

В Прокопьевске сотни местных жителей, одноклассников и родственников собрались у стен школы номер 68. Они проводили в последний путь погибших в сауне троих девушек и юношу. Об этом сообщило KP.RU.

Люди приносили к учебному заведению большое количество цветов и мягких игрушек в память о погибших. На месте дежурили наряды полиции и экипажи скорой медицинской помощи.

Как передал корреспондент издания, эмоциональное состояние собравшихся было критическое: слез не сдержали ни школьники, ни взрослые.

Одной из матерей потребовалась экстренная помощь медиков прямо во время траурного мероприятия из-за резкого ухудшения самочувствия. После завершения гражданской панихиды в одном из местных храмов было запланировано проведение отпевания.

Пятого погибшего подростка семья похоронит отдельно на следующий день, 4 февраля. Он присоединился к этой компании друзей лишь прошлой осенью.

Трагедия, потрясшая регион, произошла 31 января, когда группа из шести человек решила отпраздновать день рождения в арендованной сауне. В разгар веселья в здании вспыхнул пожар, быстро распространившийся по помещениям.

Выбраться из охваченного пламенем и дымом строения удалось лишь одной девушке. Остальные пятеро участников компании скончались на месте, надышавшись угарным газом.

По факту гибели несовершеннолетних следственные органы возбудили два уголовных дела. В рамках расследования правоохранители уже задержали владельца заведения и администратора, работавшего в ту смену. В настоящее время устанавливаются все причины и условия, которые привели к технической неисправности или нарушению правил безопасности в сауне.

