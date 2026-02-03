Избавление от стыда: Холли Берри выступила против дискриминации женщин зрелого возраста

Фото: www.globallookpress.com/Julie Edwards

Она рассказала о своем опыте столкновения с возрастными изменениями.

Американская актриса Холли Берри подвергла резкой критике губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Конфликт возник из-за его решения наложить вето на закон о защите здоровья женщин в период менопаузы. Об этом сообщает издание The Cut.

Звезда заявила, что политик, игнорирующий интересы половины населения страны, не должен претендовать на пост президента США. Скандал обострился после выступления артистки на саммите. На нем она публично призвала власти обратить внимание на проблемы женского здоровья, которые часто замалчиваются в обществе.

Берри подчеркнула, что отсутствие должной медицинской и информационной поддержки приводит к маргинализации женщин зрелого возраста.

В интервью изданию Холли Берри откровенно рассказала о своем опыте столкновения с возрастными изменениями. Она призналась, что долгое время страдала от неправильных диагнозов. Совсем недавно она поняла, что ее физическое недомогание связано с нехваткой эстрогена.

«Я почти достигла 60-летия, и борьба за женское здоровье стала важной миссией моей второй половины жизни. Мы должны говорить об этом открыто, чтобы избавиться от чувства стыда», — поделилась лауреат премии «Оскар».

Актриса отметила, что в киноиндустрии также сталкивается с попытками «стереть» возрастных исполнительниц. Однако она решительно настроена быть громче, чем когда-либо, и использовать свою медийность для просвещения.

Важным аспектом жизни 58-летней актрисы стали личные трансформации и отношения с музыкантом Ваном Хантом. Берри вспомнила, как после нескольких разводов ее клеймили «неудачницей в любви». Сейчас она настаивает на том, что больше не является «дамой в беде».

Перед встречей с нынешним партнером актриса провела четыре года в своего рода «целительном отпуске», занимаясь терапией и самопознанием. Несмотря на помолвку, которая состоялась прошлым летом, Холли не торопится под венец. Она считает, что штамп в паспорте не является обязательным условием для глубокой связи.

На данный момент Берри совмещает активизм с работой над многочисленными кинопроектами, стремясь играть сложные роли, которые пугают и вдохновляют ее одновременно.

