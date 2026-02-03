Неочевидный для человека выбор: как кошка определяет для себя фаворита в семье

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Далеко не всегда это животное отдает предпочтение тому, кто его кормит.

Часто домашние кошки не выбирают своим фаворитом человека, который больше всех уделяет им внимания. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал ветеринарный врач высшей категории Владимир Шеляков.

Он пояснил, что кошки — это не стайные животные, которые выбирают для себя одного лидера и привязываются к нему. Причем в случае человека далеко не всегда особенным для животного становится тот, кто больше всех его кормит, играет и ухаживает.

Все дело в психологии этих животных. Им важно чувствовать личные границы, иметь индивидуальную территорию и того, рядом с кем будет спокойно и предсказуемо. Поэтому для этих питомцев важна совокупность факторов: стабильность поведения, эмоциональный фон, который исходит от человека, интонации голоса, запах, манера движений и уровень давления на личные границы животного, подчеркнул Шеляков.

Поэтому чем менее навязчив и спокойней человек, тем комфортнее рядом с ним кошке.

«Лидер для кошки — это не обязательно тот, кто кормит. Это человек, рядом с которым она чувствует себя безопасно. <…> Чтобы быть любимцем кошки, нужно в какой-то мере жить по кошачьим правилам: неторопливо, с уважением к дистанции, без резких движений и навязчивых эмоций», — отметил ветеринар.

Поэтому, если питомца часто трогают и тискают без его желания, это воспринимается им как нарушение личных границ. По этой же причине они не любят резкие жесты.

Если от человека исходит сильный запах: сигарет, алкоголя, даже насыщенных духов, то кошка рядом с ним перестает чувствовать безопасность. Это связано с тем, что по своей природе они хищники, полагающиеся на маскировку и привыкшие прятать свой запах.

Чтобы найти с этим своенравным животным общий язык, нужно показать ему, что вы не представляете опасность. Не трогайте кошку первым. Лучше опуститесь на ее уровень, присядьте, чтобы уменьшиться в размерах, но не смотрите на питомца в упор. В таком случае любопытные по натуре кошки часто сами подходят.

Ранее 5-tv.ru писал о том, нормально ли человеку разговаривать с кошками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.