Ушел из жизни основатель рок-группы Three Dog Night Чак Негрон

Фото: legion-media/Ron Elkman/USA Today Network/Sip

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Творческий путь артиста был омрачен тяжелой зависимостью от наркотиков и серьезными заболеваниями.

В американском штате Калифорния в возрасте 83 лет скончался легендарный вокалист и один из создателей знаменитого коллектива Three Dog Night Чак Негрон. Об этом сообщает Variety.

По данным представителя музыканта, исполнитель бессмертного хита «Joy to the World» ушел из жизни в понедельник, 2 февраля, в своем доме. В последние часы жизни он находился в окружении близких людей и членов семьи.

Причиной смерти стали серьезные проблемы со здоровьем, обострившиеся в последние месяцы. Артист продолжительное время боролся с сердечной недостаточностью, а также в течение 30 лет страдал от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Негрон обрел всемирную славу в составе Three Dog Night, основанной в 1967 году. Группа достигла невероятного коммерческого успеха, выпустив 21 хит, которые попадали в чарты.

Несмотря на то, что коллектив часто критиковали за использование чужого материала вместо написания собственных песен, музыканты открыли миру произведения Нилссона, Рэнди Ньюмана и многих других талантливых авторов. Сам Негрон признавался, что особенно дорожил песней «One», которая стала их первым «миллионником» и была записана буквально с одного дубля.

Творческий путь артиста был омрачен тяжелой зависимостью от наркотиков, на которые он тратил баснословные суммы. Из-за пристрастия к героину группа распадалась и вновь объединялась, пока разногласия с коллегами не стали окончательными.

После прохождения курса реабилитации в 1991 году Негрон смог вернуться к нормальной жизни и успешно выступал сольно до начала пандемии. Незадолго до смерти вокалист успел помириться со своим бывшим соратником Дэнни Хаттоном, с которым не общался десятки лет.

Артист продолжал выходить на сцену даже с болезнью легких, используя специальные очки с подачей кислорода, замаскированные под рок-атрибутику. У музыканта остались жена, пятеро детей и девять внуков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.