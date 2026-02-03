Цифровой обман: блогеры-сиамские близнецы оказались сгенерированными ИИ

Фото: Instagram*/itsvaleriaandcamila

«Девушки» активно публикуют контент и даже вступают в споры с аудиторией.

Популярные в социальной сети Instagram* сиамские близнецы Валерия и Камила набрали более 288 тысяч подписчиков. Однако оказалось, что они являются результатом работы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Daily Mail.

«Девушки» активно публикуют контент и даже вступают в споры с аудиторией, доказывая свою реальность. Но технический анализ эксперта Эндрю Халберта подтвердил их цифровое происхождение.

На многих фотографиях близняшки запечатлены в бикини или откровенных нарядах. Блогеры утверждали, что родились в американском штате Флорида и им по 25 лет. Еще, по их словам, они делят одно тело, управляя каждая своей стороной.

«Иногда нам хочется одного и того же, но у каждого из нас свой желудок, поэтому мы можем есть разное и иногда испытывать чувство голода или жажды в разное время. Это командная работа!» — объяснили они в ответ на вопрос о работе их мозга.

Однако Халберт указал на явные признаки генерации: гипертрофированную «кукольную» внешность, неестественную чистоту кожи и ошибки в прорисовке пальцев и ушей. Такие детали ИИ пока не может передать идеально точно.

Специалист по нейросетям пояснил, что весь сценарий жизни близнецов был разработан исключительно для повышения вовлеченности аудитории и создания хайпа.

Сами «сестры» даже записывали видеообращения, в которых смеялись над предположениями о своей нереальности.

«Мы двигаемся, мы разговариваем, мы явно не ИИ», — говорили близняшки.

Тем не менее внимательные пользователи заметили на фоне одной из фотографий бессмысленный набор символов вместо текста в меню кафе, что является типичной ошибкой алгоритмов.

Психологи выражают обеспокоенность подобными трендами, так как алгоритмически доведенные до совершенства образы создают недостижимые стандарты красоты и могут негативно влиять на самооценку реальных людей.

Валерия и Камила являются частью растущего сообщества ИИ-моделей и инфлюенсеров, которые, по мнению некоторых, представляют собой «пугающий взгляд в будущее».

