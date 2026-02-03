А был ли мальчик? НАСА вновь откладывает возвращение на Луну

Фото: www.globallookpress.com/NASA/Kim Shiflett

Очередной перенос амбициозной миссии породил массу догадок о неспособности США покорить спутник Земли.

Запланированный старт амбициозной миссии Artemis II официально перенесен на март 2026 года из-за технических неполадок. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Глава НАСА Джаред Айзекман подтвердил, что пуск не состоится в назначенные сроки в феврале после провала финального этапа испытаний. Во время тестов специалисты зафиксировали утечку жидкого водорода в интерфейсе подачи топлива в основную ступень ракеты.

Несмотря на то, что руководство НАСА называет задержку необходимым шагом для обеспечения безопасности экипажа, скептики в социальных сетях начали активно распространять теории заговора. Пользователи выражают сомнение в том, что полет вообще состоится. Некоторые утверждают, что США никогда не были на земном спутнике в прошлом.

Ситуация осложняется тем, что это далеко не первый сбой в графике лунной программы. Изначально облет спутника планировался на середину 2025 года, а высадка астронавтов — на конец текущего.

Однако после первого беспилотного полета Orion были выявлены критические проблемы с теплозащитным экраном, батареями и электрическими цепями. Это заставило сдвинуть все сроки на год. Теперь же утечка топлива при низких температурах стала новой преградой.

«Команды провели обратный отсчет до отметки Т-5 минут, прежде чем автоматика остановила процесс из-за роста скорости утечки», — написал Айзекман в соцсети X.

По его словам, миссия начнется только тогда, когда будет полная уверенность в готовности систем. Пока эксперты изучают данные, в сети шутят о приоритете Китая в освоении Луны и призывают «позвать Стэнли Кубрика» для съемок нового видео.

Теория заговора о фальсификации американской высадки на Луну в 1969 году — одна из самых стойких конспирологических идей. Она утверждает, что миссии «Аполлон» (1969–1972) были постановкой НАСА для победы в космической гонке с СССР.

Сторонники теории указывают на «несостыковки» в фото и видео. Отсутствие звезд на снимках, «развевающийся» флаг в вакууме, тени от неправильных источников света.

Билл Кейсинг, автор книги 1976 года «Никто не улетал на Луну», считается пионером идеи. Он обвинил НАСА в создании инсценировки на Земле с возможным участием режиссера Стэнли Кубрика.

