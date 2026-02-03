Фреску с «ангелом-Мелони» в римской церкви вернут к оригинальному виду
Фото: Vandeville Eric/Abaca/Sipa USA/ТАСС
После реставрации лик на фреске стал похож на премьер-министра Италии.
После реставрации фрески в церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме ангел, изображенный на произведении, неожиданно приобрел черты премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Восстановление будет пересмотрено, чтобы вернуть изображению вид, каким он был в 2000 году, когда фреску создал Бруно Валентинетти. Об этом сообщила газета La Repubblica.
По информации издания, работы выполняли реставраторы, не имеющие опыта работы с главным художественным наследием базилики. Сходство с Мелони заметили после вмешательства 83-летнего Валентинетти, автора оригинальной фрески, выполненной к Юбилейному году христианства.
Сама Мелони опубликовала фото работы в Instagram*.
«Нет, я определенно не похожа на ангела», — подписала она снимок в своем блоге.
Инцидент привлек внимание Епархии Рима и Министерства культуры Италии, которые намерены провести проверку реставрационных работ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сходство с итальянским политиком усмотрел даже Даниэле Микелетти — настоятель церкви, в которой находится фреска.
* — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.