Фреску с «ангелом-Мелони» в римской церкви вернут к оригинальному виду

После реставрации лик на фреске стал похож на премьер-министра Италии.

После реставрации фрески в церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме ангел, изображенный на произведении, неожиданно приобрел черты премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Восстановление будет пересмотрено, чтобы вернуть изображению вид, каким он был в 2000 году, когда фреску создал Бруно Валентинетти. Об этом сообщила газета La Repubblica.

По информации издания, работы выполняли реставраторы, не имеющие опыта работы с главным художественным наследием базилики. Сходство с Мелони заметили после вмешательства 83-летнего Валентинетти, автора оригинальной фрески, выполненной к Юбилейному году христианства.

Сама Мелони опубликовала фото работы в Instagram*.

«Нет, я определенно не похожа на ангела», — подписала она снимок в своем блоге.

Инцидент привлек внимание Епархии Рима и Министерства культуры Италии, которые намерены провести проверку реставрационных работ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сходство с итальянским политиком усмотрел даже Даниэле Микелетти — настоятель церкви, в которой находится фреска.

