Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили совместную работу в ОПЕК+

Главы государств во время беседы договорились продолжить работу над расширением сотрудничества.

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом», — уточнили в сообщении.

Известно, что в ходе беседы стороны уделили внимание взаимодействию стран в рамках соглашения ОПЕК+. Российский лидер и наследный принц подтвердили важность согласованных действий для поддержания устойчивости мирового энергетического рынка.

Помимо этого, главы государств договорились продолжить работу над расширением сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией как в политической, так и в экономической сферах.

«Личные контакты будут продолжены», — указали в сообщении.

