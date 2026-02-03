Гнев герцогини: Маркл требует очистить свою репутацию после скандала с отцом

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Она проигнорировала просьбы больного родителя.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл потребовала от руководства стримингового сервиса Netflix исправить ее стремительно ухудшающийся имидж. Репутационные потери супруга принца Гарри несет на фоне сообщений о серьезной болезни ее отца. Об этом сообщает издание Radar Online.

Ранее ее отцу Томасу Марклу-старшему ампутировали ногу в больнице на Филиппинах. Герцогиня проигнорировала просьбу родителя навестить его в медучреждении. Теперь Маркл обеспокоена тем, что эта история может разрушить ее будущие карьерные планы.

Осведомленный информатор внутри медиаплатформы утверждает, что «королевская изгнанница» буквально кричит на руководителей. Она настаивает на том, чтобы пиар-служба корпорации взяла под контроль общественное мнение и защитила их общие инвестиции.

Томас Маркл ранее публично заявлял, что дочь совершенно не интересовалась его состоянием и ни разу не вышла на связь после тяжелой операции. Мужчина призывал наследницу к примирению, подчеркивая, что не хочет умирать в ссоре.

В ответ на обвинения представители Меган официально заявили, что она отправляла электронное письмо отцу, но не получила ответа. Тем не менее, общественность восприняла этот жест как формальный, обвинив герцогиню в жестокости.

Ситуация осложняется тем, что сейчас чета Сассекских готовит к выпуску новый проект — романтическую комедию «Свадебное свидание». После серии неудачных шоу Меган и Гарри этот фильм называют их последним шансом сохранить контракт. Поэтому Маркл настаивает на срочной «зачистке» информационного поля.

