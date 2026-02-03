Одноклассники защитили учителя от нападения с ножом в школе Кодинска
Фото: Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom
Следственные органы проводят проверку инцидента с участием несовершеннолетней.
В одной из школ города Кодинска Красноярского края ученица седьмого класса попыталась нанести ранение учителю, однако нападение пресекли одноклассники. Об этом сообщили в краевом главке МВД.
После этого несовершеннолетняя ранила ножом одну из своих сверстниц.
В Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия уточнили, что по факту инцидента возбуждено два уголовных дела, проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия.
