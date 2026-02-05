Виноват офисный воздух? Почему на работе мы выглядим хуже

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вы вышли из дома идеально собранной — а к обеду выглядите так, будто не спали всю ночь.

Утром все на месте: выглаженная рубашка, уложенные волосы, аккуратный макияж. Но уже к 14:00 локоны пушатся, кожа стянута, а одежда мнется так, будто вы в ней спали. Причина — так называемый «офисный воздух», пишет Daily Mail.

Кондиционеры и отопление пересушивают пространство, снижая влажность до критических значений. В результате кожа теряет влагу, защитный барьер ослабевает, а волосы и ткани буквально «высыхают» прямо на вас. По словам врачей и косметологов, постоянное пребывание в таком воздухе может вызывать раздражение кожи, усиленную чувствительность и хроническое обезвоживание.

Что происходит с кожей и макияжем

Сухой воздух весь день медленно вытягивает влагу из кожи. К обеду лицо может одновременно выглядеть стянутым и блестящим, а тональный крем начинает подчеркивать морщинки и шелушения. Эксперты советуют не перегружать кожу плотными средствами, а работать слоями: сначала увлажняющая сыворотка, затем крем, который «запечатывает» влагу.

В течение дня лучше не наслаивать макияж, а слегка освежать лицо увлажняющим спреем, мягко прижимая его к коже. Это помогает вернуть свежесть, не разрушая макияж. И еще один обязательный минимум — бальзам для губ и крем для рук: эти зоны страдают от сухости быстрее всего.

Вечером важно помочь коже восстановиться. Питательный ночной крем и отказ от агрессивных очищающих средств дают коже шанс «войти» в офисный день уже в более устойчивом состоянии.

Почему макияж «разваливается»

В сухом воздухе плотные матовые текстуры ведут себя хуже всего. Они быстрее трескаются и собираются в складках. Специалисты советуют выбирать более легкие тональные основы, кремовые румяна и бронзеры — они лучше «живут» на коже и проще обновляются.

Вместо плотного слоя пудры лучше использовать фиксирующий спрей: он удерживает макияж, но не усиливает сухость, как это делает пудра в течение дня.

Что офис делает с одеждой

Переработанный воздух и статическое электричество — главные враги опрятного вида. Синтетические ткани быстрее мнутся, электризуются и «впитывают» запахи. Натуральные материалы вроде хлопка, шерсти и шелка переносят офисный день заметно лучше.

Небольшой лайфхак: проветривать одежду у открытого окна после работы. Это помогает избавиться от запахов и продлить ощущение свежести. А если вещи липнут к телу из-за статики, легкое увлажнение или капля крема на колготки может решить проблему.

Почему волосы пушатся и электризуются

Офисный воздух — одна из самых частых причин плохих дней с волосами. Кондиционеры вытягивают влагу из волоса, из-за чего кутикула становится шероховатой, а пряди — тусклыми и пушистыми.

Эксперты советуют использовать легкий несмываемый кондиционер перед выходом на работу — он создает защитный слой. В течение дня помогает капля разглаживающей сыворотки или масла, разогретая в ладонях. Важно также не перегружать волосы горячей укладкой с утра и обязательно использовать термозащиту.

Маленький набор «на рабочем столе» — щетка, шелковая резинка и мини-масло — часто спасает внешний вид без лишних усилий.

Простые привычки, которые реально работают

Даже мелочи могут помочь выглядеть лучше к концу рабочего дня. Короткие перерывы на движение улучшают кровообращение и цвет лица. Рабочее место подальше от вентиляционных отверстий снижает пересушивание кожи и волос. А небольшое растение на столе может слегка повысить влажность и сделать воздух комфортнее.

Офисный воздух — не выдумка и не каприз, а реальный фактор, который влияет на внешний вид. Но с правильными привычками, текстурами и небольшими трюками можно пережить рабочий день и выйти из офиса почти так же свежо, как утром.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.