Слышат больше, чем мы? Какую музыку любят собаки

Если поставить «не тот» трек, питомец скорее занервничает, чем расслабится.

Вы поете собаке на кухне, включаете радио по дороге на прогулку или оставляете фоном музыку, когда уходите из дома — и кажется, что питомцу все равно? На самом деле нет, пишет портал Yahoo! Ветеринары уверяют: собаки слышат музыку иначе, чем люди, и некоторые мелодии для них — почти как валерьянка. Главное — знать, какие именно.

Слышат больше, чем мы

Если пес никак не реагирует на музыку, это не значит, что он ее игнорирует. Просто он слышит намного больше деталей, чем человек. Собаки улавливают высокие частоты, недоступные нашему уху, и воспринимают звуки острее и глубже.

Ветеринары объясняют: то, что для нас — приятный фон, для собаки может быть шумом, раздражающим или даже тревожным. Особенно если музыка резкая, громкая или с хаотичным ритмом.

Есть ли у собак музыкальные предпочтения

Да — и это не миф. Хотя собаки не скажут, что им нравится, их поведение говорит само за себя. Эксперты наблюдали, как животные реагируют на разные жанры, и заметили закономерность: спокойные мелодии делают собак расслабленнее, а агрессивная музыка — наоборот, возбуждает.

Собаки улавливают ритм, темп и тональность. И, как ни странно, в этом они похожи на людей: им тоже важна гармония и предсказуемость звука.

Музыка, которая действительно нравится

Исследования в приютах показали: под тяжелую музыку собаки чаще лают, нервничают и меньше отдыхают. А вот во время классических композиций они становятся спокойнее, чаще ложатся и меньше проявляют признаки стресса.

Секрет прост — медленный темп, мягкие переходы и низкие частоты. Это не значит, что пес фанат симфоний, но именно такая музыка действует на него успокаивающе.

Почему собак успокаивает человеческий голос

Интересный факт: многим собакам нравятся не только мелодии, но и аудиокниги. Спокойный человеческий голос ассоциируется у них с безопасностью и присутствием хозяина. Такой звук создает ощущение стабильности и заглушает пугающие шумы с улицы.

Именно поэтому, если собака тяжело переносит одиночество, включенная фоном речь может помочь ей чувствовать себя спокойнее.

Чем музыка полезна для здоровья питомца

Правильно подобранная музыка помогает снизить тревожность, улучшает сон и уменьшает стресс. Когда собака расслаблена, она лучше отдыхает, реже проявляет нежелательное поведение и в целом чувствует себя безопаснее.

Особенно это важно для питомцев, которые боятся разлуки, плохо переносят громкие звуки или живут в шумной среде. Тихая, спокойная музыка может стать для них своеобразным «звуковым убежищем».

Что важно помнить

Музыка для собак должна быть негромкой. Их слух гораздо чувствительнее нашего, и слишком высокий уровень звука может дать обратный эффект. Если вы хотите помочь питомцу расслабиться, лучше выбрать спокойные мелодии и включать их тихо, как фон.

Иногда лучший плейлист для собаки — вовсе не хит-парад, а медленные звуки, которые дают понять: все в порядке, можно отдыхать.

