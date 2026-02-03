Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова

Фото: Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Зрителям заслуженная артистка РСФСР была знакома по программам «Спокойной ночи, малыши».

Умерла советская и российская телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова. Об этом сообщил Первый канал.

«Умерла известная советская и российская телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова. Наиболее известна как первая ведущая программы КВН в паре с Альбертом Аксельродом», — сказано в сообщении на сайте канала.

Зрителям Светлана Жильцова была знакома по программам «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Веселые нотки», тележурналу «Пионер», а также по музыкальным и развлекательным передачам. В 1960-е годы она стала одной из первых ведущих КВН, а в 1970-х работала в проекте «Песня года». Позднее принимала участие в эфирах «Утренней почты» и «Огонька».

Светлана Жильцова родилась в 1936 году в Москве, окончила Институт иностранных языков и пришла на телевидение после участия в международном телепроекте. В первые годы профессиональной деятельности ее наставником была диктор Всесоюзного радио Ольга Высоцкая. В 1993 году Жильцова завершила работу в эфире и занялась преподаванием в Высшей национальной школе телевидения.

Ранее, писал 5-tv.ru, умер звезда фильма «Апокалипсис» Херардо Тарасена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.