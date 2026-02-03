«Он был маленький мужичок»: что известно об убийстве 9-летнего мальчика в Ленобласти

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Члены семьи погибшего ребенка и подозреваемого дали комментарии о трагедии.

В ночь на 3 февраля в замерзшем водоеме в районе Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе Ленинградской области было найдено тело 9-летнего Павла Тифитулина, пропавшего 30 января. Убийца мальчика уже задержан. Подробнее о деталях трагедии рассказало окружение погибшего и подозреваемого — в материале 5-tv.ru.

Исчезновение

Паша Тифитулин пропал 30 января. Около 14:00 он вышел на прогулку к горке на улице Колобановской в поселке Горелово. Затем он направился к гипермаркету на Таллинском шоссе.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ребенок возле торгового центра разговаривает с мужчиной. После этого он садится в белый автомобиль. На видео создается впечатление, что мальчик знал водителя. После этого Павла больше никто не видел.

Поисковая операция

С 30 января мальчика искали сотрудники экстренных служб и сотни волонтеров. Были прочесаны лесные массивы, прилегающие территории и водоемы. За несколько дней поисков добровольцы прошли десятки километров.

Тело ребенка обнаружили добровольцы, участвовавшие в поисковой операции. По их словам, сначала подо льдом заметили неровность. После того как лед начали вскрывать, был найден детский рюкзак, а затем — тело мальчика. Рядом также находились куртка и варежка.

По предварительным данным, перед тем как утопить ребенка, его связали. Волонтеры сообщают, что руки мальчика были замотаны скотчем, голова также была обмотана. Окончательные выводы будут сделаны после судебно-медицинской экспертизы.

Задержание подозреваемого

В Псковской области 2 февраля был задержан 38-летний Петр Жилкин. По предварительным данным, туда он мог уехать, пытаясь скрыться после убийства.

На допросе мужчина признался, что утопил ребенка в одном из местных водоемов. Он заявил, что якобы пошел на убийство из-за «шантажa» со стороны мальчика. Эти показания проверяются следствием.

Известно, что как минимум последние три месяца подозреваемый проживал в поселке, расположенном примерно в 20 минутах езды от места преступления.

«Он был как маленький мужичок»: что о Павле рассказала бабушка

Бабушка погибшего мальчика Юлия Соловья рассказала в беседе с 5-tv.ru , что Павел был очень привязан к семье и с раннего возраста стремился быть самостоятельным. По ее словам, ребенок старался помогать матери по дому, мыл посуду и переживал за младших братьев и сестер.

«Очень любил маму и братьев и сестренок, пытался помочь маме, мыл посуду. Мечтал купить собаку. Он был как маленький мужичек, хотя физически он худенький был и небольшого роста. Всегда готов всем помочь. Немногие дети такие. Да, один раз он пошел и купил кружки чайные маме в подарок. У нее все дети очень дружные, стоят друг за друга горой», — рассказала женщина.

Бабушка погибшего также подчеркнула, что семья не находилась в состоянии крайней нужды. По ее утверждению, в доме всегда были продукты и одежда для детей, хотя излишеств не было. Она добавила, что старалась помогать семье по мере возможности. Однако сам Павел тоже стремился участвовать в бытовых и финансовых вопросах.

Погибший мог быть знаком с подозреваемым

Комментируя подработку детей возле гипермаркета в Горелово, Соловья пояснила, что для местных мальчишек это было обычным делом. По ее словам, многие дети таким образом зарабатывали карманные деньги, а Павел часто приносил полученные средства матери.

Также бабушка сообщила, что в день исчезновения у мальчика не было телефона — он сломался задолго до трагедии. По ее словам, мужчину, которого следствие считает подозреваемым, знали многие дети, подрабатывавшие на парковке. Он регулярно появлялся там, общался с ребятами и платил им за мытье фар. По версии Юлии, мужчина мог предлагать детям прокатиться на машине. Однако большинство отказывались.

Она также отметила, что старший брат Павла, Олег, тоже подрабатывал на этой парковке и сталкивался с подобными предложениями.

«А Павлику, видимо, что-то пообещал, и тот не отказался, я так думаю. Но это мои мысли только. Старший внук — Олег тоже мыл фары, его тоже звал в машину — видимо, пас детей», — рассказала Соловья.

Что говорят сотрудники гипермаркета

Сотрудники магазинов в гипермаркете «Лента» сообщили 5-tv.ru, что дети обычно приходили не по одному, а группой ровесников. По их словам, ребята начали появляться там еще летом.

В теплый сезон проводили на парковке много времени, зимой — приходили во второй половине дня и уходили раньше восьми вечера. Также сотрудники утверждают, что после исчезновения Паши детей на парковке больше не видели.

Одна из сотрудниц сообщила, что в день пропажи мать мальчика пришла в гипермаркет искать сына примерно около 15:00 и пыталась выяснить у охраны возможность просмотра камер. По словам собеседницы, записи сразу не предоставили, поскольку с момента исчезновения прошло мало времени и требовалось соблюдение процедуры.

Та же сотрудница высказала личное предположение, что ее удивило время, когда мать начала искать ребенка. По ее словам, женщина могла что-то знать о пропаже своего сына.

О поездке и бытовых вещах: подозреваемый позвонил матери после исчезновения ребенка

Как рассказала в беседе с 5-tv.ru мать Петра Жилкина, она разговаривала с сыном 31 января, уже после исчезновения школьника. По ее словам, в поведении сына во время общения не было ничего необычного или тревожного.

Женщина пояснила, что разговор носил исключительно бытовой характер. Они обсуждали ее предстоящую поездку в Ростовскую область — в том числе покупку билетов, даты выезда и возможные сложности с тарифами на железной дороге. Также в ходе разговора затрагивалась тема родственников, находящихся на Украине.

Характеризуя сына, мать сообщила, что он мог быть вспыльчивым. Однако каких-либо негативных высказываний в адрес детей от него она никогда не слышала.

О личной жизни сына мать знает немного. Ей известно, что он был в разводе и имеет дочь. С кем он проживал в настоящий момент, она не знает, поскольку дома у него не бывала и с его окружением не знакома.

Как уточнила женщина, сын обычно сам выходил с ней на связь, объясняя редкие звонки занятостью на работе.

Что рассказала подруга и бывшая работодательница подозреваемого

Подруга и бывшая работодательница подозреваемого рассказала 5-tv.ru, что мужчина жил один, постоянной сожительницы у него не было. Ей известно о наличии бывшей жены, дочери и матери. Также она сообщила, что в прошлом году у него была девушка, однако отношения завершились.

Женщина знакома с подозреваемым с 2017 года. Как сотрудника она охарактеризовала его как квалифицированного, без явных конфликтов и проявлений агрессии. По ее утверждению, склонности к насилию или странного поведения за ним она не замечала.

Последний раз они общались 27 января по рабочим вопросам. Женщина утверждает, что никаких высказываний о детях от него не слышала. Также она не может предположить, кто мог быть той девушкой, у которой он просил алиби. Об этом сам подозреваемый сознался на допросе.

Новость о произошедшем, по ее словам, стала для нее неожиданностью. Женщина подтвердила, что содействовала следственным действиям, предоставляла контакты и историю звонков. В доме подозреваемого, по ее утверждению, она не заметила ничего подозрительного. Наличие детских игрушек она объяснила визитами гостей с детьми.

О файлах, обнаруженных на компьютере мужчины, в том числе о материалах с детской порнографией, собеседница заявила, что ей ничего не было известно.

Следственные действия

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия. Назначены экспертизы, включая судебно-медицинскую. Ожидается проведение следственного эксперимента с участием подозреваемого на месте преступления.

Правоохранительные органы продолжают осмотр территории и проверку всех обстоятельств трагедии.

