Сотрудник ТЦК Украины подозревается в избиении призывников

Свои действия он снимал на телефон и монтировал в видеонарезки.

Сотрудника Территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) в Киевской области подозревают в избиениях и унижении призывников. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Правоохранительные органы Незалежной задержали сотрудника ТЦК, который подозревается в систематических превышении должностных полномочий в условиях военного положения.

«Следствие установило, что офицер неоднократно превышал служебные полномочия, избивал ногами мобилизованных, а потом еще и делал видеонарезки своих „достоинств“. Его действия носили системный характер; они свидетельствуют о пренебрежении требованиями закона и базовыми принципами военной службы», — процитировало издание местное бюро расследований.

По данным издания, это происходило во время учений с августа по сентябрь 2025 года. Правоохранительные органы также пытаются установить других причастных лиц, в том числе и среди руководителей.

До этого сообщалось о том, что 27 декабря 2025 года в ТЦК Белгород-Днестровском на Украине погиб мужчина. Согласно официальным заявлениям, его доставили в отдел для уточнения данных, но призывник «внезапно потерял сознание». Ему попытались оказать первую помощь и вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ТЦК протаранили машину в Черкассах.

