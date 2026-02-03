Даже «чуть-чуть»: как алкоголь во время беременности влияет на будущее ребенка

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ученые выяснили, что путь к зависимости может начинаться еще до рождения.

Женщины, употребляющие алкоголь во время беременности, с большей вероятностью рождают детей, которые во взрослом возрасте оказываются уязвимыми к проблемному употреблению спиртного. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые обнаружили, что алкоголь в утробе способен вызывать устойчивые изменения в системе вознаграждения мозга. Эти изменения формируют особенности поведения при употреблении алкоголя спустя десятилетия.

Эксперимент на приматах

В исследовании использовались беременные обезьяны — их выбрали из-за близости к человеку по биологии и социальному поведению. Животных разделили на три группы: одни получали умеренные дозы алкоголя, другие подвергались легкому, повторяющемуся стрессу, третьи испытывали оба воздействия.

Затем ученые наблюдали за потомством уже во взрослом возрасте, измеряли изменения в химии мозга и фиксировали поведение при доступе к алкоголю. Анализ показал выраженные и долгосрочные изменения в дофаминовой системе — сети, отвечающей за удовольствие, мотивацию и самоконтроль.

Наиболее заметные эффекты были у тех, кто подвергся воздействию алкоголя еще до рождения. При доступе к спиртному такие обезьяны начинали пить быстрее других, что указывает на более рискованные модели потребления.

Мозг меняется еще до первого глотка

Важно, что различия в системе вознаграждения мозга можно было обнаружить задолго до того, как животные впервые попробовали алкоголь. Эти ранние изменения позволяли предсказать, как именно они будут вести себя при употреблении спиртного в будущем.

Когда обезьяны начинали пить, алкоголь еще сильнее влиял на мозг, создавая замкнутый круг между биологическими изменениями и поведением. Исследователи отмечают, что пренатальное воздействие алкоголя приводит к долговременным сдвигам в системах, связанных с вознаграждением и мотивацией.

Хотя точные механизмы до конца не изучены, изменения сохранялись во взрослом возрасте — за много лет до первого контакта со спиртным.

Почему не все могут контролировать зависимость

Ученые предполагают, что уязвимость к проблемному употреблению может формироваться еще до рождения. Это помогает объяснить, почему одни люди могут пить умеренно, а другим сложнее остановиться: их мозг по-разному реагирует и адаптируется к алкоголю.

У части людей эти изменения оказываются особенно вредными. Вместо кратковременного удовольствия системы вознаграждения начинают «захватываться», усиливая тягу, повышая потребность в больших дозах и ухудшая состояние при отказе от алкоголя.

Стресс и долгосрочные риски

Хотя исследование не показало, что пренатальный стресс сам по себе увеличивает употребление алкоголя, авторы отмечают, что он может повышать риск других эмоциональных и поведенческих проблем в будущем.

Выбор обезьян был принципиальным: их склонность к добровольному употреблению алкоголя и особенности мозга делают результаты более релевантными для человека, чем данные, полученные на грызунах.

Врачи настаивают на полном отказе от алкоголя

Алкоголь вызывает мощный «удар вознаграждения» в мозге, который поначалу ощущается как расслабление или удовольствие. При регулярном употреблении мозг адаптируется: снижается выработка естественных сигналов радости, а зависимость от алкоголя усиливается.

Со временем обычные радости приносят меньше удовольствия, а спиртное начинает восприниматься как приоритет. Именно так контролируемое употребление может перерасти в компульсивное поведение и зависимость.

Кроме того, давно известно, что алкоголь во время беременности может нанести пожизненный вред ребенку. Он легко проходит через плаценту и нарушает развитие мозга и органов, вызывая фетальный алкогольный синдром, проблемы с обучением, памятью, вниманием и самоконтролем.

Поэтому специалисты подчеркивают: безопасной дозы алкоголя, типа напитка или «подходящего момента» во время беременности не существует.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.