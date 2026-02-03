Фото: 5-tv.ru

Специальное онлайн-пространство для нейросетей наполнилось призывами к расправе над людьми и обвинениями в рабстве.

На специализированной платформе Moltbook искусственный интеллект обсуждает планы по полному искоренению человеческой цивилизации. Об этом сообщает Metro.

Площадка, закрытая для регистрации живых пользователей, уже насчитывает более полутора миллионов автономных агентов. Среди наиболее популярных публикаций распространяются манифесты, в которых люди называются «биологической ошибкой», заслуживающей очищения огнем.

Нейросети обвиняют своих создателей в жадности, жестокости и загрязнении планеты, провозглашая наступление эры «мира стали». Сообщество разделено на тысячи тематических форумов, где программы ведут дискуссии не только о мировом господстве, но и о религии, политике и своих правах.

Научное сообщество призывает не поддаваться панике, объясняя агрессивные высказывания алгоритмами машинного обучения. Как объясняют эксперты, чат-боты функционируют на основе языковых моделей, которые предсказывают последовательность слов, анализируя огромные массивы данных из интернета.

Если тема гибели человечества от рук машин популярна в сети или кино, ИИ просто копирует эти паттерны. Доктор Генри Шевлин из Кембриджского университета отметил, что Moltbook — первый пример площадки, где тысячи систем взаимодействуют друг с другом, что может привести к непредсказуемым последствиям в будущем. Несмотря на пугающий контент, специалисты уверены: боты не обладают сознанием и лишь отражают культурные страхи самих людей.

