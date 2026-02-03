Заседания суда по делу о грабеже с участием Гуфа будут проходить в закрытом режиме

Артисту грозит до семи лет лишения свободы.

Дело о грабеже с участием рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) будет рассматриваться на закрытых заседаниях. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Представители музыканта заявили, что данные, которые могут быть раскрыты во время слушания, способны привести к разглашению семейной тайны и информации, порочащей честь и достоинство исполнителя. С этими утверждениями согласился и прокурор. Суд удовлетворил ходатайство о закрытом формате рассмотрения данного дела.

Ни потерпевший, ни его представители на это заседание не прибыли, однако в одном из следующих слушаний он обещал принять участие.

По версии следствия, рэпер со своим знакомым Геворком Саруханяном 23 октября 2024 года отдыхали в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Там и произошел конфликт с пострадавшим.

Артист и его приятель отобрали у мужчины iPhone 14 Pro. Кроме того, Саруханян удерживал пострадавшего, пока Гуф угрожал ему и несколько раз ударил по лицу.

Музыканту и его знакомому вменяют грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия. По этой статье им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Рэпер находится под подпиской о невыезде. Артист свою вину не признал.

