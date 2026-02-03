«Я отдала все»: как манипулятор разрушил жизнь женщины

The Guardian: женщина два года жила с мужчиной, который притворялся больным

Романтическое мошенничество по-прежнему редко воспринимают как серьезное преступление.

Романтическое мошенничество до сих пор часто воспринимают как «неудачные отношения» или личную ошибку жертвы. История Тэмсин показывает, почему это опасное заблуждение и как любовь может стать инструментом тотального контроля, финансового разорения и психологического насилия. О случившемся она рассказала в интервью The Guardian.

Он сделал так, что она чувствовала себя особенной

Тэмсин познакомилась с Майком летом 2022 года. Он работал механиком в гараже, мимо которого она проходила каждый день. Началось все с коротких приветствий, затем продолжилось разговорами, а спустя полгода произошел обмен номерами.

«Он писал постоянно. Вопрос за вопросом. Я никогда не чувствовала такого интереса к себе», — вспоминает она.

Майк был старше, обаятельным, говорил правильные слова и быстро стал центром ее жизни. Специалисты называют это «бомбардировкой любовью» — когда человек буквально заваливает партнера вниманием, комплиментами и обещаниями, создавая иллюзию глубокой связи.

Ложь, болезни и идеальная роль

Майк представлялся обеспеченным бизнесменом. Он рассказывал о недвижимости и инвестициях. При этом жил скромно. Почти сразу он сообщил о тяжелой болезни — якобы у него обнаружили рак.

По словам экспертов, подобные истории — классический прием романтических мошенников. Серьезная болезнь делает человека «уязвимым», вызывает сочувствие и резко углубляет эмоциональную привязанность.

Как исчезала прежняя жизнь

Под влиянием этих отношений Тэмсин ушла из семьи, уволилась с работы, продала машину и телефон, а затем начала тратить все сбережения. Она оплачивала отели, поездки, еду, кредиты и «временные трудности» Майка.

«Я боялась его потерять. Я уже отдала все — семью, работу, стабильность. Мне казалось, что сомневаться уже поздно», — говорит она.

Они колесили по Великобритании, пока деньги не закончились. В какой-то момент им пришлось ночевать в машине. Тэмсин была полностью изолирована от друзей и близких, без средств связи и поддержки.

Иллюзия смерти и точка невозврата

Однажды Тэмсин сообщили, что Майк умер. Она оплакивала его, разговаривала с ним мысленно. Однако через несколько дней «покойник» объявился живым. Якобы его спасли в клинике в Швейцарии.

Именно тогда, по словам женщины, она решила, что больше не отпустит его. Это стало финальной стадией зависимости.

Арест и правда

Все закончилось, когда Тэмсин вернулась к родителям и узнала, что Майка разыскивают по делам о сексуальных преступлениях. Его арестовали в тот же день. Сейчас он отбывает 22-летний срок.

Показания Тэмсин, как и многих других жертв, не стали частью уголовного дела. Полиция сочла их «личными отношениями», а не преступлением.

Это не глупость

Анна Роу, соучредитель аналитического центра LoveSaid, который помогает жертвам романтического мошенничества, подчеркивает, что подобные истории — не редкость. Организацию она основала вместе с Сесилией Фьелльхей, жертвой Саймона Левиева, известного по документальному фильму Netflix «Мошенник из Tinder».

По словам Роу, схемы почти всегда одинаковы:

груминг,

«бомбардировка любовью»,

затем «бомбардировка травмой»,

газлайтинг,

изоляция,

финансовая эксплуатация.

Долги, стыд и медленное восстановление

Прошло два года. Тэмсин живет с родителями, распродает личные вещи и выплачивает долги — более 50 тысяч фунтов стерлингов (около пяти миллионов рублей). Большинство кредиторов отказались признавать ее жертвой экономического насилия, поскольку формально она «сама тратила деньги».

«Мне стыдно, больно и унизительно. Но больше всего страшно, что таких историй тысячи, и людей продолжают обвинять», — признается она.

Почему это важно

Романтическое мошенничество — это не «глупость» и не «испорченные отношения». Это форма насилия, в которой деньги являются одним из инструментов. Речь идет о власти, контроле и разрушении личности.

Как подчеркивают эксперты, пока такие истории не будут восприниматься всерьез, жертвы будут оставаться один на один со стыдом, долгами и травмой.

