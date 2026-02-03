Мэр Уфы назвал возможную причину нападения подростка на гимназию

Фото: Ильфат Кинзябаев/ТАСС

Девятиклассник оставил в личном блоге агрессивный пост, в котором высказывался о педагогах и сверстниках.

Девятиклассник, напавший на гимназию № 16 в Уфе, ранее подвергался травле со стороны одноклассников. Об этом заявил мэр города Ратмир Мавлиев.

«Девятиклассники обижали парня. Зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал», — поделился он.

Глава города отметил, что администрация школы и экстренные службы сработали оперативно. Меры безопасности были приняты незамедлительно. Подростка передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что напавший школьник до инцидента тайно записывал учителей и одноклассников. По данным Telegram-канала «112», на одном из уроков химии он вел аудиозапись разговора с преподавателем, который делал замечания классу из-за неуспеваемости и требовал дневники на проверку.

Позднее подросток оставил агрессивную запись, в которой высказывался о педагогах и сверстниках.

О стрельбе в гимназии сообщалось ранее в этот же день. По первоначальной информации, он пришел в школу с травматическим пистолетом.

В МВД по Республике Башкортостан позже уточнили, что у подростка при себе находился пластиковый пневматический автомат. По предварительным данным, он произвел несколько выстрелов в сторону учителя и трех одноклассников, а также использовал петарду.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы и следственные структуры устанавливают все обстоятельства произошедшего.

