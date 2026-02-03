От Пушкина до «Ленинграда»: зачем мы ругаемся матом и что это говорит о нас

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru

В День борьбы с ненормативной лексикой стало известно о росте использования мата в речи россиян.

Бурные споры не утихают вокруг слов на грани фола. Во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой выяснилось, что мата в речи россиян стало явно больше. Крепкие слова звучат в речи музыкантов, школьников и даже дипломатов. Почему сквернословие — далеко не безобидная привычка, выяснял корреспондент «Известий» Алексей Хасянов.

Видео матерящегося отшельника знакомо миллионам россиян. Популярный мем размещали в соцсетях в качестве оберега от непрошеных гостей. Постепенно из интернета фраза перекочевала в нашу повседневную речь. Заклинанием «вы кто такие» отгоняют телефонных мошенников и другую нечисть.

«Мат связывают с магическими, ритуальными действиями. Что якобы мат своим звучанием защищает людей. Но существует другая точка зрения. Православие, христианство считает, что мат зазывает себе эту силу в помощь, злую», — рассказала кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания как иностранного Президентской академии в Санкт-Петербурге Светлана Петрова.

Российское научное сообщество не отделяет себя от мата. Профессор филфака Валерий Мокиенко составил краткий, но выразительный словарь сквернословия. Популярность «русского матерного» лингвисты объясняют его уникальными свойствами. От одного слова из трех букв можно образовать множество производных. Даже солнце русской поэзии Пушкин не чурался крепкого словца.

«Во-первых, когда Пушкин использовал мат, он прекрасно осознавал, что он балансирует на грани дозволенного. Более того, целый ряд своих произведений, связанных с матом, он сам воспринимал как запретные, как неприличные», — объяснил заведующий научно-исследовательской лабораторией «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия», доктор филологических наук Геннадий Слышкин.

Сегодня достаточно просто выругаться со сцены или в прямом эфире, и о тебе снова пишут в прессе. В мире шоу-бизнеса мат превратился в инвестицию в популярность. Группа «Ленинград» полностью выстроила свое творчество на бранной лексике. Без мата песни аудитория не воспримет, говорят артисты.

«Я это связываю сугубо с фильтром восприятия именно аудитории. Будь моя воля, я бы пела без мата. Это сейчас прозвучит странно, но в жизни я вообще не матерюсь», — поделилась бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс.

Сегодня не пушкинская эпоха, и сквернословием никого не удивишь. Хотя случаются исключения.

Лицо российской дипломатии, политик с безупречным имиджем, Сергей Лавров благодаря казусу стал еще популярнее у народа. Емкая фраза теперь служит универсальным ответом на все выпады в адрес России.

«Матные слова очень легко встраиваются в любую синтаксическую конструкцию. Поэтому проблемы исчезновения сейчас нет», — добавила кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания как иностранного Президентской академии в Санкт-Петербурге Светлана Петрова.

Сегодня мат регулируется статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. За брань в общественном месте можно схлопотать штраф или даже арест до 15 суток. Но получается, что одним ругаться публично можно, а другим нельзя даже. Даже в специально отведенных местах.

В 2021 году на Невском, 53, должен был открыться музей мата. Концепция проекта звучала как вызов культурной столице. Рекламный баннер сулил петербуржцам знакомство с неслыханными выражениями. В итоге скандальность сыграла против организаторов.

Ни артисты, ни научные деятели, ни политики не вступились за музей мата. Скорее наоборот, кое-кто сделал себе пиар, приложив руку к закрытию спорного проекта. Наиболее емко на тему мата сегодня высказались в Институте русского языка. Пресса цитирует их научного сотрудника, по совместительству председателя Филологического совета «Тотального диктанта» Владимира Пахомова: «Нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.