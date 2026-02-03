Жизнь после смерти: в Испании впервые пересадили лицо донора после эвтаназии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kike RincÃƒÂ³N; 5-tv.ru

Весь мир обсуждает ошеломляющую операцию.

Сенсационную операцию, которую провели в Испании, обсуждает весь мир. Врачи пересадили пациентке чужое лицо. Его пожертвовал донор, который скончался после эвтаназии. Это первый подобный случай в истории. В команде были пластические хирурги, иммунологи и психиатры. Как после этого изменилась жизнь пациентки?

История на стыке научной фантастики, этической дилеммы и психологического триллера сделала главную ее героиню звездой номер один в сообществе пластической хирургии всей планеты. Карме — случай уникальный. Из-за бактериальной инфекции, которой она заразилась несколько лет назад, начался некроз тканей, уничтоживший ее лицо. Сейчас она пьет кофе на веранде барселонского ресторанчика. Привыкая к новой внешности.

«Некроз разъел почти все мое лицо и практически полностью разрушил мой нос. После пересадки моя жизнь стала лучше — я уже могу разговаривать и самостоятельно есть», — говорит Карме.

О доноре известно немного. Ей было 45, и она решилась на эвтаназию — да, в Испании она легализована, предварительно женщина дала согласие на трансплантацию. До сих пор пересаживали лишь жизненно важные органы, теперь от такого донора именно лицо. Подобные операции делают лишь 20 клиник в мире. И эта больница в столице Каталонии — впереди планеты всей. 16 лет назад прогремела история о первой пересадке лица — правда, тогда обошлось без эвтаназии.

«Что касается донорства, это полностью бесплатное и добровольное решение. В своем завещании женщина указала, что хочет стать донором. Поэтому все, что мы, координаторы, делаем, — это обеспечиваем возможность реализовать ее волю», — рассказывает координатор по трансплантации Элизабет Навас.

Есть ряд важных условий. Донор и реципиент должны иметь одинаковые пол и группу крови, а также схожие антропометрические параметры лица. Дальше формируют 3D-модель, и магия хирургов начинается. Оперировали больше ста человек, 12 часов без остановки. Трансплантировали кожу, жировую ткань, периферические нервы, лицевые мышцы, лицевые кости и даже зубы. Затем был длительный этап реабилитации. Карме училась заново открывать и закрывать глаза, есть, говорить.

«Подобные операции проводятся чрезвычайно редко. На сегодняшний день во всем мире было выполнено 53 пересадки лица. Но они необходимы людям для восстановления утраченных функций организма», — объясняет хирург Жоан-Пере Барре.

В Испании закон предельно конкретен: все граждане являются потенциальными донорами органов, если только прямо не заявляют об обратном в письменной форме. Эта практика известна как «презумпция согласия». Несмотря на неоднозначную реакцию прихожан, католическая церковь продвигает в массы подобную практику.

«Если человек не высказывал никаких предпочтений, что бывает довольно часто, тогда обращаются к семье и спрашивают, готовы ли они согласиться на донорство органов своего родственника», — отмечает священник Хуан Пабло.

В отличие от пересадки почки или даже сердца, трансплантация лица затрагивает саму суть личности. Когда снимают швы, все не заканчивается, а только начинается. Новое лицо в зеркале, новые черты, новая идентичность. Тут ориентир — опыт тех, кто уже пережил подобную операцию.

«Я тот же человек, каким был всегда. У меня те же друзья, я занимаюсь тем же самым, живу так же, как и раньше. Я никогда не буду воспринимать себя как какую-то сенсацию», — говорит Патрик Хардисон из США.

Но пациентка из Испании стала этой самой сенсацией именно из-за своего донора. В религиозном испанском обществе вновь взвешивают эвтаназию на этических весах. Пытаясь разобраться — кто же такая Карме — счастливица, получившая новую жизнь, или девушка из романа Мэри Шелли? Ей самой еще предстоит понять…

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.