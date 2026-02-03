Забыла про смерть: певица Шер спровоцировала слухи о развитии у нее деменции

Фото: www.globallookpress.com/Angel Marchini

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На церемонии вручения наград «Грэмми» исполнительница объявила победителем умершего музыканта.

На церемонии вручения наград «Грэмми» 79-летняя певица Шер спровоцировала слухи о развитии у нее деменции. Она по ошибке объявила победителем давно умершего артиста. Об этом сообщает издание Radar Online.

Артистка должна была вручить статуэтку в категории «Запись года» рэперу Кендрику Ламару за его композицию под названием «Luther». Однако вместо этого звезда со сцены провозгласила триумфатором Лютера Вандросса — знаменитого певца, который скончался еще 20 лет назад. Ошибка выглядела особенно неловко, так как Шер сначала долго всматривалась в телесуфлер. Затем, запутавшись в конвертах, она выкрикнула имя покойного певца.

Зрители в зале и пользователи социальных сетей бурно отреагировали на произошедшее. Они выразили серьезные опасения за когнитивное здоровье исполнительницы.

Ситуация усугубилась тем, что перед роковой ошибкой Шер пыталась преждевременно покинуть сцену. Она также не сразу поняла, как открыть конверт с именем настоящего победителя.

«Шер нужно проверить на раннюю деменцию. Мама совсем потерялась», — написал один из встревоженных фанатов в социальной сети X.

Сама певица позже осознала промах и постаралась перевести все в шутку. Она посмеялась вместе с Кендриком Ламаром, который с юмором отнесся к тому, что его перепутали с легендой соула. В своей речи рэпер отметил, что его песня действительно вдохновлена творчеством Вандросса.

В тот же вечер Шер получила почетную премию «Грэмми» «за достижения всей жизни». Выступая в кожаном наряде, она предалась воспоминаниям о своей долгой и непростой карьере, которая началась в 19 лет.

Артистка откровенно рассказала о периодах неудач и громких возвращениях. Шер упомянула, что в 1980-х годах она даже была вынуждена выступать в Лас-Вегасе, который тогда называли «кладбищем слонов».

«Я знала, кем хочу быть, когда мне было пять лет, и я прославилась в 19, и в 20 с небольшим у меня было шоу с самым высоким рейтингом. Но мне и в голову не приходило, насколько тяжелой будет моя карьера и моя жизнь… Я была либо неудачницей, либо выигрывала „Оскар“. Уверена, многие из вас в зале понимают, о чем я говорю», — поделилась певица.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.