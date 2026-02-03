«Как похож на деда»: Марина Миронова показала фото с младшим сыном

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Второго наследника актриса родила в 46 лет.

Поклонники народной артистки России Марии Мироновой восхитились сходством ее младшего сына со знаменитым дедушкой — народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Это отметили в издании 7Дней.ru.

Актриса показала фото с младшим ребенком Федором, которого она родила в 46 лет. На снимке они находятся в кафе, и знаменитость приобнимет наследника за плечи.

Подписчики Мироновой в социальных сетях отметили то, что сын артистки напоминает им о ее родителе.

«Как похож на деда»;

«С любовью смотрю на вашего сына. Он — продолжение гениального деда. Счастья вам»;

«Боже мой, как Ваш сын похож на Вашего папу», — писали интернет-пользователи.

Не осталось незамеченным и то, что на фото актриса без макияжа. Поэтому поклонники 52-летней Мироновой засыпали ее комплиментами.

Федор — младший сын актрисы. Он родился в четвертом браке знаменитости в 2019 году. Мальчик всерьез занимается теннисом. Об успехах своего наследника в спорте артистка также рассказывает в социальных сетях.

Старший сын Марии Мироновой — Андрей Миронов-Удалов появился на свет в 1992 году. Его отцом является первый муж актрисы, бизнесмен Игорь Удалов. Старший наследник пошел по стопам мамы и дедушки и стал актером.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Глафира Тарханова впервые показала пятерых детей вместе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.