«Крупная уступка»: Иран готов отказаться от ядерной программы ради сделки с США

Переговоры между представителями двух государств пройдут 6 февраля в Стамбуле.

Иран готов отказаться от ядерной программы ради сделки с США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников.

Президент Соединенных Штатов был обеспокоен угрозой, которую Иран представлял для военных баз США и их партнеров - Израиля и Саудовской Аравии. Поэтому Штаты расширили свое присутствие в регионе и угрожали Ирану атаками.

«Чтобы успокоить ситуацию, оба чиновника заявили, что Иран готов закрыть или приостановить свою ядерную программу, что является значительной уступкой. Но они предпочли бы предложение, которое США сделали в прошлом году — создать региональный консорциум для производства ядерной энергии», — говорится в материале.

Данная ситуация станет темой обсуждения в переговорах, которые состоятся в Стамбуле 6 февраля. Туда отправятся спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, министр иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Кроме того, на встрече будут присутствовать высокопоставленные чиновники из Турции, Катара и Египта.

Глава Пентагона Пит Хегсет 29 января заявил, что у Ирана есть все шансы заключить сделку с США, но при условии отказа от ядерной программы. Иначе ему придется исполнить любой приказ, который поступит от Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский лидер выразил надежду на достижение соглашения с Ираном.

