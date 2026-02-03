Богатство наследника: доходы принца Уильяма вызвали гнев у его брата Гарри

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Герцоги Сассекские задаются вопросом, как бы выглядели их финансы, если бы они остались в королевской структуре.

Принц Уильям получил доход в размере около 31,4 миллиона долларов (около 2,5 миллиарда рублей) от владения обширным имуществом за последний финансовый год. Об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на отчет герцогства Корнуолл за 2024–2025 годы.

Огромная прибыль наследника британского престола спровоцировала очередную волну напряжения в отношениях с его младшим братом, принцем Гарри. На фоне публикации официальных цифр источники из окружения королевской семьи заявляют о растущем недовольстве со стороны герцогов Сассекских. Их финансовое благополучие в США становится все более неопределенным.

Ситуация усугубляется тем, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл, покинувшие Лондон ради независимости, сталкиваются с трудностями.

«С точки зрения Гарри и Меган, дисбаланс очевиден. Каждый раз, когда они заключают крупную коммерческую сделку, реакция оказывается враждебной, с обвинениями в эксплуатации их королевского статуса. В то же время Уильям может ежегодно зарабатывать десятки миллионов через герцогство, и это широко принимается как часть его роли. Для них этот контраст кажется фундаментально несправедливым», — отметил источник.

Несмотря на прошлые контракты с Netflix и Spotify на сумму около 100 миллионов долларов, Сассексы вынуждены сокращать штат своего благотворительного фонда Archewell из-за нерентабельности.

При этом Уильям не считает нужным оправдываться, фокусируясь на модернизации монархии и сокращении лишних расходов. Он подчеркивает, что доходы от герцогства тратятся на выполнение конституционных обязанностей и официальную деятельность.

Как утверждает источник, «за закрытыми дверями происходит тихое переосмысление». Гарри и Меган иногда задаются вопросом, как бы выглядели их финансы, если бы они остались в королевской структуре.

