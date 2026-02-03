«Запятнаны его проблемами»: раскрыты детали отношений принца Эндрю с дочерьми

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

За кулисами королевской семьи все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Имя принца Эндрю оказалось в центре внимания после публикации нового пакета документов, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет Mirror.

В материалах содержатся фотографии и фрагменты электронной переписки, которые, по утверждению источников, указывают на продолжение контактов между герцогом Йоркским и финансистом даже после того, как Эпштейн признал вину в вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

В одном из электронных писем 2010 года Эпштейн упоминает «красивую русскую женщину», с которой, по его словам, принцу могло бы быть интересно поужинать. Переписка, ведущаяся от имени аккаунта «The Duke», содержит дружелюбный тон и приглашения к личной встрече. Включение этих писем в опубликованные файлы само по себе не доказывает противоправных действий, и принц Эндрю неоднократно и категорически отрицал любые преступления.

Разрыв с Евгенией

На фоне новых откровений все чаще звучат сообщения о том, что принцесса Евгения прекратила общение с отцом. По данным британской прессы, она провела Рождество в Сандрингеме вместе с королевской семьей, а не с родителями в Виндзоре. Этот шаг многие связывают с ее деятельностью в сфере борьбы с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией.

Однако королевский биограф Эндрю Лоуни утверждает, что разрыв может быть не таким однозначным. По его словам, дистанция между Эндрю и дочерьми во многом продиктована желанием самого герцога защитить их и сохранить их положение внутри королевской семьи. Лоуни считает, что согласие Эндрю покинуть Королевскую ложу Виндзора могло быть сознательной жертвой ради будущего Беатрис и Евгении.

Беатрис остается рядом

В отличие от младшей сестры, принцесса Беатрис продолжает поддерживать отца. Недавно ее видели вместе с Эндрю во время семейной встречи. Кроме того, она сопровождала его в период самых тяжелых репутационных кризисов, включая подготовку скандального интервью для Newsnight. Беатрис также пригласила родителей на крещение своей младшей дочери.

Источники, близкие к семье, утверждают, что обе дочери были потрясены содержанием новых документов, особенно письмами, связанными с их матерью Сарой Фергюсон. При этом, по словам инсайдеров, Эндрю сознательно держит дистанцию, чтобы дочери «не были запятнаны его проблемами», даже если это выглядит как холодность.

Королевский эксперт Дункан Ларкомб отмечает, что Беатрис и Евгения фактически стали еще одними жертвами последствий связей Эпштейна. По его словам, они не сделали ничего предосудительного, но вынуждены жить с разрушительными последствиями решений родителей, наблюдая, как распадается некогда сплоченная семья.

