Кровавая сцена: мужчина до смерти забил мать и собаку молотком

Он страдал психическим заболеванием.

Коди Сейлз — 30-летний американец, убил собственную мать и собаку молотком. Дело было рассмотрено в суде, по результатам мужчину признали психически больным. Об этом пишет People.

Прокуроры заявили, что характер травм и обстановка на месте происшествия указывали на крайне жестокое насилие. Позже Сейлз признался правоохранительным органам в убийстве матери.

Суд и выводы присяжных

Дело рассматривалось в суде округа Кендалл. Защита утверждала, что подсудимый страдал серьезным психическим расстройством, однако присяжные пришли к выводу, что на момент преступления он осознавал свои действия.

В результате Сейлз был признан виновным, но психически больным. Такой вердикт означает, что он подлежит обязательному психиатрическому лечению во время отбывания наказания.

Наказание и реакция прокуратуры

Суд приговорил Сейлза к 29 годам лишения свободы за убийство первой степени и еще к одному году за жестокое обращение с животными. Сроки назначены последовательно, и, согласно законам Иллинойса, осужденный обязан отбыть полный срок за убийство без возможности досрочного освобождения.

Прокуратура также представила сведения о том, что Сейлз отказывался от лечения и приема назначенных препаратов, что увеличивало риск для окружающих. Прокурор округа Эрик Вайс выразил свою надежду на то, что вынесенный приговор принесет хотя бы частичное чувство справедливости семье погибшей, назвав произошедшее разрушительной трагедией.

