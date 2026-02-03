«Представляю, как расправлюсь с ними»: что известно о стрельбе в уфимской школе

Фото: Telegram/Следком Башкирии/sledcom02

Вооруженный школьник напал на учебное заведение, после чего был задержан силовиками — сейчас следствие собирает полную картину произошедшего.

Девятиклассник устроил стрельбу в стенах гимназии № 16 в Уфе. Уточняется, что он был вооружен пластиковым пневматическим автоматом. В результате его действий пострадал учитель истории. Подробнее о последствиях и причинах инцидента — в материале 5-tv.ru.

Нападение в уфимской гимназии произошло ближе к полудню по местному времени, после третьего урока. В МВД по Республике Башкортостан сообщили, что школьник прошел в учебное заведение с пластиковым пневматическим автоматом — речь идет о страйкбольном оружии. Подросток сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.

«Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудникам и Росгвардии он был задержан. Выясняются обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших в результате инцидента нет, сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев. Эту информацию подтвердил и глава республики Радий Хабиров, который также уточнил, что стрельба велась из страйкбольного автомата.

На место происшествия прибыли министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Александр Воронежский, а также мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе по статье о халатности. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.

Что известно о подростке

Девятиклассник, напавший на учителя, вел Telegram-канал, где подробно рассказывал о своей жизни и переживаниях. Он писал, что его недавно перевели в другой класс, жаловался на давление со стороны педагогов и непонимание со стороны одноклассников. В публикациях подросток признавался, что разочаровался в жизни и, по его словам, ему «ничего не остается, кроме как сделать что-то плохое».

Кроме того, школьник записывал разговоры своих одноклассников и учителей. В частности, на одном из уроков химии он сделал аудиозапись, на которой учитель отчитывает класс за неуспеваемость и требует дневники для проверки. В постах он неоднократно писал о ненависти к педагогам.

«Старик совсем ***** (обнаглел. — Прим.ред.) про нас ***** (врать. — Прим. ред.). Так одноклы задолбали и учителя. Как обычно не выспался и теперь слушаю тупой гундешь одноклассников, их шутки и смешки, но при этом представляю как расправлюсь со всеми ими!» — написал Вадим.

Расследование продолжается, официальные ведомства устанавливают все детали произошедшего.

