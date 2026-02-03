«Вынужден сделать что-то плохое»: уфимский стрелок раскрыл мотивы в личном блоге

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В своих публикациях подросток подробно описывал переживания и конфликт с окружающими.

Девятиклассник, совершивший нападение на педагога, активно вел личный Telegram-канал, где откровенно рассказывал о происходящем в его жизни. Если точнее — признавался, что ему ничего не осталось, кроме как «сделать что-то плохое».

В записях подросток упоминал недавний перевод в другой класс, который вызвал у него сильное недовольство. Он писал о разочаровании, ощущении давления со стороны учителей и отсутствии понимания со стороны одноклассников.

По данным 5-tv.ru, инцидент произошел ближе к полудню — сразу после третьего урока. Незадолго до этого подросток публиковал сообщения, в которых писал, что его «достали» преподаватели. Были ли у школьника реальный конфликт с педагогами, пока неизвестно.

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал. Подросток был задержан, обстоятельства случившегося продолжают устанавливать. Глава региона Радий Хабиров, комментируя ситуацию, заявил, что ситуация находится под контролем.

