Появились кадры нападения подростка на школу в Уфе

На них видно, как подросток направил оружие на школьницу.

Первые кадры нападения подростка на школу в Уфе поступили в распоряжении 5-tv.ru.

На них видно, как школьник направил оружие на одну из учащихся и сказал ей: «Уходи». Девушка, снимавшая видео, сразу же закрыла перед лицом молодого человека дверь.

В Министерстве внутренних дел по Республике Башкортостан сообщили дополнительные детали инцидента. По данным ведомства, у подростка был пластиковый пневматический автомат. Предварительно установлено, что он сделал несколько выстрелов в направлении учителя и трех учащихся, а также применил петарду. В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает источник 5-tv.ru, инцидент произошел во время третьего урока. По предварительной информации, подозреваемый вел канал в Telegram, где подробно описывал события своей жизни. В публикациях он, в частности, выражал недовольство переводом в другой класс и писал, что из-за этого якобы «вынужден сделать что-то плохое».

