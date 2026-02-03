В Уфе девятиклассник напал на школу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Предварительно, он ранил учителя.

Вооруженный школьник совершил нападение на учебное заведение в Уфе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По информации инсайдера, девятиклассник пришел в Гимназию №16 с травматическим пистолетом.

Уточняется: происшествие произошло ближе к полудню по местному времени, после третьего урока. До нападения подросток писал о том, что его якобы достали преподаватели. О том, конфликтовал ли парень ранее с педагогами, неизвестно.

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана заявил, что пострадавших при нападении подростка в школе в Уфе нет.Подросток задержан. Подробности инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Нижнекамске 13-летний подросток с ножом напал на преподавательницу. Ученик нанес женщине несколько резаных ран холодным оружием. Также он выстрелил из сигнального пистолета, из-за чего сам получил травму и был доставлен в больницу. Всех учащихся эвакуировали, полицейские, скорая и пожарные оперативно прибыли на место ЧП.Об этом сообщали в Следственном Комитете РФ.

