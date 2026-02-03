Забудьте о полной компенсации: что изменилось в правилах возврата техники

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Теперь деньги считают по новой формуле.

В России изменили правила возврата сложной техники. Речь о ноутбуках, смартфонах, телевизорах, видеокамерах. Теперь компенсацию за некачественный товар будут считать по-новому и совсем не в пользу покупателя.

Ситуация, знакомая миллионам: стиральная машина, телефон или другая техника ломается через год эксплуатации. Не по вашей вине, да еще и на гарантии. Логично ожидать, что вам магазин либо починит, либо вернет деньги на новую, многие выбирали второй вариант. Но теперь возврат денег может стать неприятным сюрпризом, покупатель не получит больше, чем заплатил когда-то.

Раньше при обнаружении серьезного неустранимого заводского брака можно было через суд потребовать полную стоимость в размере цены нового товара. Теперь все иначе, смотрят год выпуска, сколько денег вы заплатили, а также состояние и износ.

Деньги считают по новой формуле. Магазин сравнивает, сколько вы заплатили тогда и сколько ваша вещь стоит на вторичном рынке сейчас. И возвращает сумму по чеку, но не больше. Фактически, покупателя заставляют оплатить износ товара. А вот магазины получают несколько ключевых преимуществ. Стимул отправлять покупателя в ремонт и закрыть лазейки для мошенников.

«Это позволит исключить случаи недобросовестного обращения, целых мошеннических групп, за возвратом денежных средств. Которые иногда превышали за возвратом денежных средств, которые иногда превышали в 5-7 раз стоимость этого товара», — рассказал пресс-секретарь сети магазинов по продаже цифровой и бытовой техники Сергей Коляда.

Но самый болезненный удар приходится на самый дорогой товар — автомобили. Машины — чемпион по амортизации и, как правило, теряют в цене сразу, когда покинули автосалон.

«В последнее время мы можем видеть чаще и чаще такое проявление поведения, как потребительский терроризм. И есть нередко случаи, когда происходит умышленная порча имущества для того, чтобы сделать возврат», — добавил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Новые правила резко сужают возможности покупателя. Он не может компенсировать подорожание новой техники. Ключевая проблема — это оценка. Кто и как будет определять, например, сколько стоит ваш годовалый смартфон с царапиной на корпусе? Мастер по ремонту техники или ориентироваться на объявления о продаже? Ведь бывают случаи, когда продавец изначально знал, что техника с браком.

«Попадается техника, которая была в ремонте, перед тем как ее продать новую. Не знаю, где они ее делали», — отметил мастер по ремонту бытовой техники Евгений Коваленков.

Если раньше у человека после возврата брака хватало средств купить точно такую же новую, исправную вещь, даже если за время пользования цены выросли. Теперь покупателям выгоднее настаивать на других формах возврата.

«В частности, мы говорим про сложную технику, если в товаре имеется недостаток, то потребитель имеет право на возврат, на замену или на ремонт», — сообщил юрист общества защиты прав потребителей Игорь Зверев.

Борцы за права потребителей в новой реальности рынка теперь советуют соглашаться на возврат денег, только если вас устраивает сумма после вычета стоимости подержанного состояния вашей вещи.

«Человеку может быть проще даже не связываться с судебным разбирательством, а просто отремонтировать этот автомобиль по гарантии и продать его на вторичном рынке», — поделился юрист общества защиты прав потребителей Антон Недзвецкий.

Покупая любую технику с длительной гарантией, нужно понимать, в случае серьезного брака вам вернут не стоимость новой, а лишь ту сумму, за которую вашу сломавшуюся вещь готовы купить на вторичном рынке.

