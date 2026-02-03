Дороги утонули в каше: на южные города России обрушились мощные снегопады

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В Центральной России аномальные морозы задержатся до 6 февраля.

Волна аномальных холодов надвигается на большинство российских регионов. Морозы на этой неделе настигнут юг Красноярского края, Сибирь, Иркутскую область и Якутию, а в Центральной части России задержатся минимум до 6 февраля. Температура воздуха будет на 12 градусов ниже климатической нормы.

А в Ростове-на-Дону снежный апокалипсис. Движение в городе полностью парализовано. Дороги утонули в каше, в которой вязли и грузовики, и легковушки. Одни водители, пытаясь преодолеть заносы, сжигали сцепление, вторым помогали выбраться пассажиры и даже дорожные инспекторы.

Машины буксуют, не могут подняться в гору, неравнодушные прохожие пытаются толкать автомобили.

— Два часа на одном месте стоим. Это просто ужас!

— А что у вас с машиной, расскажите.

— Сцепление спалил.

Не всем водителям удавалось справиться с управлением, машины сносило друг на друга в потоке. По всему городу произошло несколько десятков мелких ДТП, а коммунальщики не успевали расчищать пути для машин и пешеходов.

Похожая ситуация в Ейске. На этот город тоже обрушилась сильная метель. Дороги засыпало снегом — и машины, и пешеходы передвигались по улицам с трудом. Некоторым водителям автомобили приходилось толкать вручную. Автобусы тоже не могли пробраться сквозь снежные завалы.

