«Голова вся замотана»: что известно о жутком убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге

Подозреваемого уже задержали, он во всем сознался.

Сегодня ночью в водоеме Ленинградской области нашли тело похищенного 9-летнего мальчика, которого искали с 30 января. Подозреваемый рассказал, что утопил ребенка, поскольку тот, якобы, его шантажировал. Корреспондент «Известий» Трофим Таюрский передает подробности с места трагедии.

Сотни волонтеров четыре дня искали пропавшего Пашу Тифитулина. Экстренные службы вместе с добровольцами прочесывали местные леса — прошли десятки километров в надежде, что ребенка удастся найти живым. Этой ночью подтвердились самые страшные опасения.

«Ломоносовский район. Шингерский водопад. В этих окрестностях подо льдом волонтеры нашли предположительно детские вещи. Среди них куртка, рюкзак и варежка. Сюда уже приезжали ранее, но после долгих поисков решили осмотреть это место еще раз внимательнее», — передает корреспондент.

«Увидели бугорок, начали долбить, оказался рюкзак. Дальше вызвали полицию», — рассказал волонтер Дмитрий.

Уже через несколько минут тут были оперативные группы и спасатели. Увиденное повергло в шок всех. Судя по всему, мальчика связали перед тем, как бросить в воду.

«Все на нем было, ручки вот так были скотчем замлтаны, голова вся замотана», — рассказал волонтер Александра.

Волонтеры сразу узнали в ребенке объявленного в розыск Пашу Тифитулина.

Он пропал 30 января. Камеры наблюдения, установленные на парковке одного из торговых центров зафиксировали: школьник идет к белому внедорожнику, садится в машину. Все выглядит так, будто он знает того, кто за рулем. После этого Павла больше никто не видел. Мать обратилась в полицию и началась поисковая операция.

По некоторым данным, Павел и его предполагаемый убийца действительно могли быть знакомы. Мальчик подрабатывал тем, что мыл окна, фары и зеркала машин на этой парковке. Семья многодетная, и к такому заработку Павла соседи относились с пониманием.

Его похитителя нашли в Псковской области. Возможно, там он пытался скрыться сразу после жесткого убийства. Вот первые кадры с допроса 38-летнего подозреваемого. Он сам во всем сознался.

Нам удалось выяснить, что как минимум последние месяца три он жил в поселке, что всего в двадцати минутах от места убийства.

За что он так жестоко расправился с 9-летним, теперь выясняют следователи. Предстоит несколько сложных экспертиз. В том числе судебно-медицинская. Ожидается, что будет проведен и следственный эксперимент с подозреваемым на месте преступления.